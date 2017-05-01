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PKK, Irak'a yerleşiyor

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Duhok vilayeti sınırları içinde yer alan Amedi ilçesinin yüzde 40'ının, terör örgütü PKK'nın elinde bulunduğu belirtildi.

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PKK, Irak'a yerleşiyor

IKBY Başkanı Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Amedi İlçesi sorumlusu Ömer Oreyi, KDP'nin resmi internet sitesine yaptığı açıklamada, "PKK, Amedi ilçesinin yüzde 40'ını elinde tutuyor. Örgütün elindeki bölgeler Nero, Rekan ve Berwari'nin bir kısmı ile Aşağı Doski ve Bergare'den oluşuyor" ifadelerini kullandı.

Amedi halkının buradaki PKK varlığını 'tehdit unsuru' olarak kabul ettiğini kaydeden Oreyi, PKK militanlarından dolayı sivillerin kendi köylerinde, ekim alanlarında çalışamadığını aktardı.

AA

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