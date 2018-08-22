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PKK'nın sözde lideri öldürüldü

Terör örgütü PKK'nın Karadeniz kolu çökertiliyor. Gümüşhane'deki operasyonda örgütün sözde Karadeniz lideri Barış Öner ve 1 terörist öldürüldü. Örgütün Karadeniz'deki 22 kişiden oluşan kadrosundan geriye sadece 2 terörist kaldı.

22 Ağustos 2018 Çarşamba 15:32
PKK'nın sözde lideri öldürüldü

Karadeniz PKK'lı teröristlere dar edildi.

Örgütün sözde Karadeniz lideri "Cudi Zaza" kod adlı Mehmet Yakışır'ın öldürülmesinin ardından grubun başına "Türk Tarık" kod adlı Barış Öner geçmişti.

Öner'in Gümüşhane’nin Kürtün İlçesi'ne bağlı Yeşilköy'de olduğu tespit edildi.

Jandarma özel operasyon timi Kepçelik sırtında saat 06.00 sıralarında teröristlerle sıcak temas sağladı.

Giresun-Gümüşhane kırsalı üzerinden Tunceli’ye geçmek isteyen 4 kişilik gruptan ikisi etkisiz hale getirildi.

Bu iki ismin ‘Türk Tarık’ kod adlı Barış Öner ve İranlı Sorej kod adlı terörist olduğu öğrenildi.

Aranan PKK'lılar listesinde ‘kırmızı’ grupta yer alan Türk Tarık kod adlı teröristin JÖPER timi tarafından etkisiz hale getirilmesiyle PKK'nın 22 kişilik açılım ekibinden bölgede sadece 2 terörist kaldı.

Onların da etkisiz hale getirilmesi için operasyonlar sürüyor.

Kırmızı listede aranan terörist Barış Öner 25 Ağustos 2016'da Artvin'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun konvoyuna düzenlenen saldırının emrini vermişti.

Karadeniz'deki birçok terör eyleminde de Öner'in adı geçiyordu.

Haber Merkezi

Son Güncelleme: 23.08.2018 00:51
Anahtar Kelimeler:
GümüşhanePKKKaradenizBarış önerKemal Kılıçdaroğlu
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