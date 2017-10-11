PKK peş peşe darbe yedi

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarını aralıksız sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ekipleri, PKK'nın üs olarak kullanmak istediği Hakkari, Bitlis, Tunceli, Şırnak ve Diyarbakır kırsalı başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile yurt dışında yoğun şekilde operasyonlar yürüttü. Bu operasyonların yanı sıra ülkenin diğer bölgelerinde de teröristleri amansız takibe alan Mehmetçik ve polis, havadan savaş uçakları, helikopterler, silahlı ve silahsız insansız hava araçları, karadan da top atışları, termal kameralar ve zırhlı araçlarla operasyonlar gerçekleştirdi.

Genç ve tecrübesizleri gözden çıkardılar

Operasyonlar sonucu gerek mühimmat gerekse üye bakımından büyük kayıp veren PKK, uzun yıllar örgütte bulunan bazı teröristlerin de pişmanlık duyarak teslim olmasıyla taktik değişikliğine gitti.

Terör örgütü, kanlı eylemlerini sürdürmek ve tükenmişliklerini yansıtmamak adına genç ve tecrübesiz olanları adeta ölüme terk etti. Bu durumu anlayan ve sözde yöneticilerine karşı çıkan birçok terörist bu süreçte infaz edildi. Örgütün sözde grup sorumlularının telsiz konuşmalarında da operasyonlarda çok zayiat verdiklerini ve yeni katılımların olmadığını söyledikleri belirlendi.

Katılımın azalması ve üst üste çok sayıda kayıp verilmesi örgüt içinde paniğe neden oldu. Eylemlerini gerçekleştirecek eleman bulamayan terör örgütü, uzun yıllar silahlı çatışmaya girmeyen sözde sorumlularını öne sürmek zorunda kaldı.

Şehir ve kırsalda operasyonlarını kararlılıkla sürdüren güvenlik güçleri tarafından son 13 ayda örgütün yaklaşık 100 sözde sorumlusu etkisiz hale getirildi.

13 ayda 4 bine yakın terörist öldürüldü

Son 13 ayda gece gündüz, şehir merkezi, kırsal demeden hem yurt içinde hem de Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerin peşini bırakmayan, haftalarca arazide kalarak operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, terör örgütü PKK'ya son yılların en ağır darbesini indirdi. PKK'ya yönelik 1 Eylül 2016 ile 30 Eylül 2017 tarihleri arasındaki 13 aylık süreçte 3 bin 964 terörist etkisiz hale getirildi. Bu süreçte, terör soruşturması kapsamında 9 bin 52 kişi gözaltına alındı.

AA