Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM KÜLTÜR EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV
BİST
104316
ALTIN
151.886
DOLAR
3.6611
STERLİN
4.8365
EURO
4.3403

PKK peş peşe darbe yedi

Terör örgütü PKK'ya yönelik son 13 ayda yurt içi ve yurt dışında düzenlenen operasyonlarda 100'ü örgütün sözde sorumlusu 3 bin 964 terörist etkisiz hale getirildi

11 Ekim 2017 Çarşamba 16:59
5 Okunma
PKK peş peşe darbe yedi

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarını aralıksız sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ekipleri, PKK'nın üs olarak kullanmak istediği Hakkari, Bitlis, Tunceli, Şırnak ve Diyarbakır kırsalı başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile yurt dışında yoğun şekilde operasyonlar yürüttü. Bu operasyonların yanı sıra ülkenin diğer bölgelerinde de teröristleri amansız takibe alan Mehmetçik ve polis, havadan savaş uçakları, helikopterler, silahlı ve silahsız insansız hava araçları, karadan da top atışları, termal kameralar ve zırhlı araçlarla operasyonlar gerçekleştirdi.

Genç ve tecrübesizleri gözden çıkardılar

Operasyonlar sonucu gerek mühimmat gerekse üye bakımından büyük kayıp veren PKK, uzun yıllar örgütte bulunan bazı teröristlerin de pişmanlık duyarak teslim olmasıyla taktik değişikliğine gitti.

Terör örgütü, kanlı eylemlerini sürdürmek ve tükenmişliklerini yansıtmamak adına genç ve tecrübesiz olanları adeta ölüme terk etti. Bu durumu anlayan ve sözde yöneticilerine karşı çıkan birçok terörist bu süreçte infaz edildi. Örgütün sözde grup sorumlularının telsiz konuşmalarında da operasyonlarda çok zayiat verdiklerini ve yeni katılımların olmadığını söyledikleri belirlendi.

Katılımın azalması ve üst üste çok sayıda kayıp verilmesi örgüt içinde paniğe neden oldu. Eylemlerini gerçekleştirecek eleman bulamayan terör örgütü, uzun yıllar silahlı çatışmaya girmeyen sözde sorumlularını öne sürmek zorunda kaldı.

Şehir ve kırsalda operasyonlarını kararlılıkla sürdüren güvenlik güçleri tarafından son 13 ayda örgütün yaklaşık 100 sözde sorumlusu etkisiz hale getirildi.

13 ayda 4 bine yakın terörist öldürüldü

Son 13 ayda gece gündüz, şehir merkezi, kırsal demeden hem yurt içinde hem de Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerin peşini bırakmayan, haftalarca arazide kalarak operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, terör örgütü PKK'ya son yılların en ağır darbesini indirdi. PKK'ya yönelik 1 Eylül 2016 ile 30 Eylül 2017 tarihleri arasındaki 13 aylık süreçte 3 bin 964 terörist etkisiz hale getirildi. Bu süreçte, terör soruşturması kapsamında 9 bin 52 kişi gözaltına alındı.
AA

Anahtar Kelimeler:
PKKYurt DışıörgütSorumlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim