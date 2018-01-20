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PKK Rusya'dan yardım istedi

Türkiye Afrin operasyonunun hazırlıklarının son aşamasına geldi

20 Ocak 2018 Cumartesi 16:43
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PKK Rusya'dan yardım istedi

Türkiye Afrin'e girerse Terör örgütü PKK/PYD'ye büyük bir darbe vurulmuş olacak. Çünkü Afrin terör örgütünün üssü konumunda. Paniğe kapılan PKK Türkiye'nin Afrin'e girmemesi için Rusya'dan yardım istedi.

Fırat Kalkanı Harekatı ile Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlayan Türk Silahlı Kuvvetleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerinden sonra yeni bir operasyon için harekete geçti.

Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantılarının elinde bulundurduğu Afrin'i terörden temizlemeyi hedefleyen TSK, sınıra sevkiyatlarına devam ediyor. TSK'nın yaptığı harekat hazırlıkları Afrin'de olduğu gibi Kandil'de de büyük bir endişeye neden oldu. Korkulu bir şekilde bekleyen PKK elebaşı Murat Karayılan, çareyi Rusya'dan yardım istemekte buldu. Teröristbaşı Karayılan, Rusya'nın hava operasyonları için Türkiye'ye izin vermemesini istedi.

Türk komandolarının, bölgeyi terörden temizleyeceğinin farkına varan teröristbaşı, Rus yetkililerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarını yerine getirmemesi gerektiğini söyledi.

Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), PYD/PKK tarafından Afrin'den açılan taciz ateşlerine meşru müdafaa kapsamında karşılık verilerek örgütün barınak ve sığınakları vuruldu.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, TSK'nin 12-18 Ocak tarihlerinde yürüttüğü terörle mücadele operasyonları hakkında bilgi verildi.

Açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK'nın barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı Bitlis, Mardin, Diyarbakır ile Irak'ın kuzeyinde yürütülen orta ve küçük çaplı operasyonlara aralıksız devam edildi. Operasyonlarda 20 terörist etkisiz hale getirildi.
AA

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeAfrinOperasyonAşamaHazırlıklar
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