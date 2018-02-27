PKK, sivilleri Afrin’de kalkan olarak kullanıyor

Irak'ta Musul'un Sincar ilçesindeki Ezidi Peşmerge Komutanlarından Kasım Şeşo, terör örgütü PKK'nın Irak'taki Ezidi ve bölge sakinlerini gösteri adı altında Afrin'e çağırdığını ve daha sonra sivil kalkan olarak kullandığını belirtti.

PKK'nın Sincar'daki erkek ve kız Ezidileri silah zoruyla Afrin'e gönderdiğini söyleyen Şeşo, "PKK'nın talebini reddedenler kurşuna diziliyor.

Bu yüzden bir Ezidi genç kurşunu dizildi, ikisi de yaralandı" dedi. Bölgedeki sivillerin, gösteri adı altında Afrin'e çağırıp kandırıldığını dile getiren Şeşo, "Bölge sakinleri gösteri adı altında Afrin'e ulaştıktan sonra, PKK tarafından kalkan olarak kullanılıyor" diye konuştu.

Ezidi ve IKBY sakinlerinin Afrin'e gönderilmesi için Sincar'ın Hanesor köyünün bir üs olarak kullandığına dikkati çeken Şeşo, örgütün Irak-Suriye sınırına yakın köyü eleman toplama ve sevk işlemleri için kullandığı bilgisini verdi. Ağustos 2014'te terör örgütü DEAŞ'ın Sincar'daki varlığı ve saldırılarına maruz kalan Ezidileri koruma bahanesiyle PKK söz konusu bölgede konuşlanmaya ve yayılmaya başlamıştı. Terör örgütü PKK, farklı isimler altında kendi himayesinde, Ezidi militanlardan oluşan silahlı gruplar kurmuştu. AA