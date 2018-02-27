Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
118832
ALTIN
161.411
DOLAR
3.8094
STERLİN
5.2888
EURO
4.6601
banner138

PKK, sivilleri Afrin’de kalkan olarak kullanıyor

Irak'ta Musul'un Sincar ilçesindeki Ezidi Peşmerge Komutanlarından Kasım Şeşo, terör örgütü PKK'nın Irak'taki Ezidi ve bölge sakinlerini gösteri adı altında Afrin'e çağırdığını ve daha sonra sivil kalkan olarak kullandığını belirtti

27 Şubat 2018 Salı 18:23
PKK, sivilleri Afrin’de kalkan olarak kullanıyor

Irak'ta Musul'un Sincar ilçesindeki Ezidi Peşmerge Komutanlarından Kasım Şeşo, terör örgütü PKK'nın Irak'taki Ezidi ve bölge sakinlerini gösteri adı altında Afrin'e çağırdığını ve daha sonra sivil kalkan olarak kullandığını belirtti.

PKK'nın Sincar'daki erkek ve kız Ezidileri silah zoruyla Afrin'e gönderdiğini söyleyen Şeşo, "PKK'nın talebini reddedenler kurşuna diziliyor.

Bu yüzden bir Ezidi genç kurşunu dizildi, ikisi de yaralandı" dedi. Bölgedeki sivillerin, gösteri adı altında Afrin'e çağırıp kandırıldığını dile getiren Şeşo, "Bölge sakinleri gösteri adı altında Afrin'e ulaştıktan sonra, PKK tarafından kalkan olarak kullanılıyor" diye konuştu.

Ezidi ve IKBY sakinlerinin Afrin'e gönderilmesi için Sincar'ın Hanesor köyünün bir üs olarak kullandığına dikkati çeken Şeşo, örgütün Irak-Suriye sınırına yakın köyü eleman toplama ve sevk işlemleri için kullandığı bilgisini verdi. Ağustos 2014'te terör örgütü DEAŞ'ın Sincar'daki varlığı ve saldırılarına maruz kalan Ezidileri koruma bahanesiyle PKK söz konusu bölgede konuşlanmaya ve yayılmaya başlamıştı. Terör örgütü PKK, farklı isimler altında kendi himayesinde, Ezidi militanlardan oluşan silahlı gruplar kurmuştu. AA

Anahtar Kelimeler:
AfrinPKKSivilKalkan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Karın keyfini çocuklar çıkardı
Karın keyfini çocuklar çıkardı
Avrupa’da sarı alarm
Avrupa’da sarı alarm
Mahkeme Başkanı çileden çıktı!
Mahkeme Başkanı çileden çıktı!
CHP’den yeni tüzük taslağı
CHP’den yeni tüzük taslağı
İran-İsrail savaşı çıkabilir
İran-İsrail savaşı çıkabilir
Ankara'da tarihi buluşma
Ankara'da tarihi buluşma
ABD ile Çin Afrika'da kapışıyor
ABD ile Çin Afrika'da kapışıyor
Sınır kapılarında bitmeyen çile
Sınır kapılarında bitmeyen çile
Afrin'de çok önemli gelişme
Afrin'de çok önemli gelişme

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim