Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
118411
ALTIN
162.618
DOLAR
3.8365
STERLİN
5.3309
EURO
4.7269
banner138

PKK ve DEAŞ temizleniyor

Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin dün açıklamalarda bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, "Sadece PKK değil, aynı zamanda terör örgütü DEAŞ da bölgeden temizleniyor" dedi

12 Mart 2018 Pazartesi 17:59
PKK ve DEAŞ temizleniyor

HABER MERKEZİ
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Katar Ulusal Kongre Merkezindeki, Doha Uluslararası Denizcilik ve Savunma Fuarı (DIMDEX) - 2018 fuarına katıldı, fuardaki Türk firmalarının stantlarını gezdi. Açılış töreni öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Zeytin Dalı Harekatı'nın planlama ve icrasında yalnızca teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzisi, silah, araç ve gereçler hedef alınırken sivillerin ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyetin gösterildiğini, sivil hassasiyetinin, Türk ordusunun en önemli özellikleri arasında olduğunu vurguladı.

Orgeneral Akar, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 60 civarında teröristin teslim alındığını, bunlardan yaralı olanların tedavi edildiğine değinerek, "Bu durum, Türk Silahlı Kuvvetlerinin hassasiyetini göstermesi açısından önem taşıyor" ifadesini kullandı.

Harekat kapsamında ele geçirilen ve teröristlerden arındırılan bölgelerde Kızılay ve AFAD ile koordineli olarak insani yardım faaliyetleri yürütüldüğüne dikkati çeken Akar, şunları kaydetti: "Suriyeli kardeşlerimizin evlerine, topraklarına geri dönmelerini sağlıyoruz. Amacımız, bölgede barışı ve huzuru tesis etmek, bölgeyi başta PKK/PYD/YPG olmak üzere terör örgütlerinden temizlemek. Sadece PKK değil, aynı zamanda terör örgütü DEAŞ da bölgeden temizleniyor.

DEAŞ'lı teröristler, kıyafetlerini değiştirip PKK'nın arasına katılıyor." Türk savunma sanayisi, DIMDEX 2018'e Savunma Sanayii Müsteşarlığı koordinatörlüğünde 33 firma ile katılarak savunma teknolojilerindeki iddiasını ortaya koydu. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar da fuarda incelemelerde bulundu. 

Anahtar Kelimeler:
PKKDeaşHarekatZeytin DalıOrgeneralAkarGenelkurmaySavunmaMSB
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afrin'e son 1 kilometre
Afrin'e son 1 kilometre
Düşüş nedeni motor arızası
Düşüş nedeni motor arızası
Tuzu 1 gram azalt, tansiyondan kurtul
Tuzu 1 gram azalt, tansiyondan kurtul
Zincir marketlere karşı küçük esnaf korunmalı
Zincir marketlere karşı küçük esnaf korunmalı
"Bunlar Hoca değil mendebur"
"Bunlar Hoca değil mendebur"
'Özelleştirmeyle Türkiye'ye yazık oldu'
'Özelleştirmeyle Türkiye'ye yazık oldu'
Taksiciler Uber’e karşı toplandı
Taksiciler Uber’e karşı toplandı
Nepal'de uçak düştü
Nepal'de uçak düştü
'İnternet vergi dairesi' kullanıcıları iki kat arttı
'İnternet vergi dairesi' kullanıcıları iki kat arttı

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim