PKK ve DEAŞ temizleniyor

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Katar Ulusal Kongre Merkezindeki, Doha Uluslararası Denizcilik ve Savunma Fuarı (DIMDEX) - 2018 fuarına katıldı, fuardaki Türk firmalarının stantlarını gezdi. Açılış töreni öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Zeytin Dalı Harekatı'nın planlama ve icrasında yalnızca teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzisi, silah, araç ve gereçler hedef alınırken sivillerin ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyetin gösterildiğini, sivil hassasiyetinin, Türk ordusunun en önemli özellikleri arasında olduğunu vurguladı.

Orgeneral Akar, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 60 civarında teröristin teslim alındığını, bunlardan yaralı olanların tedavi edildiğine değinerek, "Bu durum, Türk Silahlı Kuvvetlerinin hassasiyetini göstermesi açısından önem taşıyor" ifadesini kullandı.

Harekat kapsamında ele geçirilen ve teröristlerden arındırılan bölgelerde Kızılay ve AFAD ile koordineli olarak insani yardım faaliyetleri yürütüldüğüne dikkati çeken Akar, şunları kaydetti: "Suriyeli kardeşlerimizin evlerine, topraklarına geri dönmelerini sağlıyoruz. Amacımız, bölgede barışı ve huzuru tesis etmek, bölgeyi başta PKK/PYD/YPG olmak üzere terör örgütlerinden temizlemek. Sadece PKK değil, aynı zamanda terör örgütü DEAŞ da bölgeden temizleniyor.

DEAŞ'lı teröristler, kıyafetlerini değiştirip PKK'nın arasına katılıyor." Türk savunma sanayisi, DIMDEX 2018'e Savunma Sanayii Müsteşarlığı koordinatörlüğünde 33 firma ile katılarak savunma teknolojilerindeki iddiasını ortaya koydu. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar da fuarda incelemelerde bulundu.