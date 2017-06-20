PKK'ya ait 3 katlı sığınak bulundu





Diyarbakır 'da terör örgütü PKK 'ya yönelik devam eden "Bayrak-54 Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan Müşterek Birlik Operasyonu"nda 3 katlı sığınak bulundu. Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, 6 ilçedeki 104 köy ve bağlı mezralarında, aralarında örgüt yöneticilerin de bulunduğu değerlendirilen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, teröristler ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağın somut delillerle ortaya konulması, operasyon bölgesinde gizlenen uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesi, iş birlikçiler ve aranan şahısların yakalanması amacıyla 7 bin 742 güvenlik personelinin katılımıyla 28 Mayıs'ta başlatılan operasyonun sürdüğü bildirildi. Önceki gün Lice ilçesi Türeli köyü Kalkanlı mezrası mülki sınırları içerisinde 2 farklı yerde bir grup terörist ile çıkan çatışmada biri yaralı 2 teröristin yakalandığı belirtilen açıklamada, Bağlan köyü mücavir alanında yapılan aramada kalaşnikof piyade tüfeği, 2 şarjör ve 15 fişeğin ele geçirildiği ifade edildi.

Operasyonda narkoterörizmle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda 767 kilogramı kubar olmak üzere bir ton 255 kilogram esrar ile 963 bin 406 kök Hint keneviri bulunduğu kaydedilen açıklamada, bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonel faaliyetlere artan bir azim ve kararlılıkla devam edildiği belirtildi. Öte yandan operasyonda bulunan teröristlere ait sığınaklardan birinin 3 katlı olduğu öğrenildi. AA