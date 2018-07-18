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PKK'ya Karadeniz'de büyük darbe

Doğu Karadeniz Bölgesi kırsalında sürdürülen operasyonlar sonucu PKK'ya darbe vurulurken, örgütün Karadeniz'deki faaliyetleri tamamen bitirilme noktasına geldi

18 Temmuz 2018 Çarşamba 15:46
PKK'ya Karadeniz'de büyük darbe

Doğu Karadeniz Bölgesi kırsalında güvenlik güçlerinin sürdürdüğü operasyonlar sonucu bölücü terör örgütüne darbe vurulurken, PKK'nın Karadeniz'deki faaliyetleri tamamen bitirilme noktasına geldi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi kırsalında üç kişi oldukları belirlenen terörist grup ile yaşanan sıcak temasın ardından arama tarama çalışmaları bu bölgede yoğunlaştı. Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde jandarma özel hareket timlerince, kaçan bölücü örgüt mensuplarının yakalanması için kobra tipi helikopterler ve İHA'ların hava, arama köpeklerinin de karadan sağladığı destekle operasyon sürdürülüyor.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde güvenlik güçlerinin arama tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK'ya son yıllarda büyük darbe vuruldu. Geçen günlerde Kürtün ilçesinde öldürülen PKK'nın sözde Karadeniz sorumlusu "Zeynel" kod adlı Mehmet Yakışır liderliğinde bölgede bulunan gruptan geriye üç kişinin kaldığı tahmin ediliyor. İki yıldır devam eden ve halkın da destek verdiği operasyonlar sonucu örgüt mensupları kıskaca alınırken, zor durumda kalan terörist grup hızla çözüldü.

Geçen yıl Giresun kırsalında açlığa ve zor şartlara dayanamayan iki PKK'lı örgütten kaçarak teslim olmuştu.
Bu yıl haziran ve temmuz ayında Giresun ve Gümüşhane kırsalında yoğunlaşan operasyonlarda da Güce ilçesinde 2, Kürtün ilçesinde de 2 örgüt mensubu etkisiz hale getirildi. Bu teröristler arasında "Aranan Teröristler Listesi"nde kırmızı kategoride yer alan PKK'nın sözde Karadeniz sorumlusu "Zeynel" kod adlı Mehmet Yakışır ile gri kategorideki "Sorej" kod adlı Barış Coşkun da bulunuyor. AA
 

Anahtar Kelimeler:
PKKDarbe
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