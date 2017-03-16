PKK/PYD kesin Türkiye belki!

Türkiye'de gündemi Hollanda ile yaşanan kriz meşgul ederken özellikle Suriye'de çok kritik gelişmeler yaşanıyor. Terör örgütü PKK uzantısı PYD/YPG, ABD ve Rusya ikilisinin desteği ile Münbiç'te özerk yönetim ilan etti.

Münbiç'te terör örgütünü Türkiye'ye karşı koruma altına da alan ABD, bir yandan da Rakka operasyonuna yönelik hazırlıklarını sürdürüyor. Washington bu konuda da Türkiye'nin hassasiyetlerini dikkate almıyor.

Türkiye'nin operasyonda olmasını istemediği terör örgütü PYD/YPG operasyonun birincil gücü konumunda. Üstelik ABD PYD/ YPG'nin değil Türkiye'nin operasyona katılıp katılmamasını tartışıyor. ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay John Dorrian, Rakka'yı DEAŞ'dan geri almak için düzenlenecek operasyona Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) kesin olarak katılacağını, Türkiye'nin olası rolünün de görüşülmekte olduğunu söyledi.

ABD-PYD kol kola

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'da düzenlenen basın toplantısına video konferans yöntemiyle katılan Dorrian, "Rakka operasyonunda Kürtlerin varlığını öngörüyor musunuz" sorusuna "Evet, belli bir düzeyde katılmalarını öngörüyoruz" şeklinde cevap verdi.

Amerikalı komutan Dorrian, "Türkler de bir rol oynamak istiyorlar, kaç asker katılabilir" sorusuna ise "Görüşmeler devam ediyor" cevabını verdi.

Dorian, "Türkiye'nin oynayacağı rol konusunda haftalardır hatta aylardır açıklıkla söyledik, Kuzey Suriye'de DEAŞ'ı yenmek için Türklerin bir rol oynamasına açığız. Bu rolün ne olacağı, olup olmayacağı konusunda henüz bir anlaşmaya varmış değiliz. Ama askeri ve diplomatik kanallardan Türkiye ile her gün görüşüyoruz. Bu çalışmaların sonunda durum belli olacak" dedi.

Terör örgütü PYD ise ABD'den Türkiye'nin operasyonda olmamasını istiyor. Suriye Demokratik Güçleri (SDG) sözcüsü Talal Sülo, "Türk tarafı bir işgal gücüdür ve daha fazla Suriye toprağı işgal etmesine izin verilemez" şeklinde küstah bir açıklama yapmıştı.

PYD, hâlâ daha koridor peşinde

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık da Münbiç'te ciddi bir güç mücadelesi olduğuna işaret ederek, "Bir taraftan PYD, ABD bayrağını sallıyor Münbiç'te, diğer taraftan aynı PYD rejim bayrağını sallıyor, diğer tarafta Rus bayrağını sallıyor. Orada girmesini istemedikleri tek güç Türkiye ve Özgür Suriye Ordusu. Bunun sebebi belli. Bunlar kantonların birleştirilmesi hayalinden vazgeçmiş değiller. Bu noktada Türkiye olarak öncelikle ABD yönetiminin bize verdiği sözü tutmasını bekliyoruz. Türkiye olarak bizim burada kesinlikle kırmızı çizgimiz, Münbiç'te PYD unsurunun kalmamasıdır" dedi.

ABD işbirliğine yanaşmıyor

Milli Savunma Bakanı Işık, terör örgütü DEAŞ ile mücadelede İncirlik Üssü'nü kullanan ABD ve Almanya'nın katkısının tatminkâr düzeyde olup olmadığının sorulması üzerine de şunları kaydetti: "Türkiye, Fırat Kalkanı Harekatı yapıyordu ama 20'nci kilometrenin altına ABD ve koalisyon Türkiye'ye hava desteği vermedi. Biz bunu sürekli sorguladık. Bu sorgulamanın sonunda yeni ABD hükümeti bu desteğin verilmesi talimatını verdikten sonra işbirliği başladı. Ama 'Bölgede arzu edilen işbirliği var mı' derseniz, maalesef yok" dedi.