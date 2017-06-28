PKK’ya baskın Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığınca, sabah saatlerinde Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde, sınır hattındaki üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik hava harekatı düzenlendi

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığınca, sabah saatlerinde Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde, sınır hattındaki üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik hava harekatı düzenlendi. Harekatta, teröristlerce kullanılan barınma yerleri ve silah mevzileri imha edildi. İlk belirlemelere göre 7 terörist etkisiz hale getirildi. Görevlerini başarıyla tamamlayan jetler emniyetle üslerine döndü. Hakkari'nin Yüksekova ilçesi ile Bingöl merkezde, güvenlik güçlerince yürütülen arazi aramalarında, iki el yapımı patlayıcı imha edildi.