Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

PKK’ya baskın

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığınca, sabah saatlerinde Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde, sınır hattındaki üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik hava harekatı düzenlendi

Bu haber kez okundu.

PKK’ya baskın
 Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığınca, sabah saatlerinde Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde, sınır hattındaki üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik hava harekatı düzenlendi. Harekatta, teröristlerce kullanılan barınma yerleri ve silah mevzileri imha edildi. İlk belirlemelere göre 7 terörist etkisiz hale getirildi. Görevlerini başarıyla tamamlayan jetler emniyetle üslerine döndü. Hakkari'nin Yüksekova ilçesi ile Bingöl merkezde, güvenlik güçlerince yürütülen arazi aramalarında, iki el yapımı patlayıcı imha edildi. 
İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100