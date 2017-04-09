PKK’ya martta büyük darbe vuruldu

Terör örgütü PKK'ya kar kış demeden ağır darbe indiren güvenlik güçleri, şu sıralar karların erimesiyle kış üslenmesinden çıkmaya çalıştığı belirtilen bölücü örgüte, ilkbaharın ilk ayı martta da göz açtırmayarak 173 teröristi etkisiz hale getirdi. Terör örgütü PKK mensuplarının 1-31 Mart'taki saldırılarında 8 güvenlik görevlisi şehit oldu. Bir vatandaşın yaşamını yitirdiği terör saldırılarında, bir kişi de yaralandı. Operasyon ve terör saldırılarında yaralanan 5 asker tedavi altına alındı. Kış boyunca örgüte büyük darbe vuran güvenlik güçlerinin, bu yıl ilkbahar mevsiminin ilk ayı martta yurt içi ve dışında yaptığı operasyonlarda da 173 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarda bin 193 zanlı gözaltına alındı. Bu şüphelilerden aralarında HDP'li ve DBP'li yönetici ve belediye başkanlarının da yer aldığı 237'si tutuklandı.

Diyarbakır'ın Lice, Kulp, Hani ilçelerinin kuzeyi ile Bingöl arasında barınan PKK'lı teröristlere yönelik 7 bin güvenlik personelinin katılımıyla 5 Mart'ta başlatılan "Bayrak-41 Şehit Jandarma Tolga Topçuoğlu Müşterek Operasyonu" 21 Mart'ta başarıyla sona erdi. İlkbahardaki en kapsamlı operasyonların başında gelen bu operasyonda 27'si ölü, biri sağ 28 terörist silah ve teçhizatlarıyla etkisiz hale getirildi. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 2 metreyi aşkın kar ve zorlu arazi koşullarının yaşandığı kış mevsiminde olduğu gibi ilkbaharda da kararlılıkla yürütülen terör operasyonlarında PKK'nın birçok sözde sorumlusu da etkisiz hale getirildi. AA