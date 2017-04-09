Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

PKK’ya martta büyük darbe vuruldu

PKK’ya ağır darbe indiren güvenlik güçleri, şu sıralar karların erimesiyle kış üslenmesinden çıkmaya çalıştığı belirtilen örgüt mensuplarına ilkbahar mevsiminin ilk ayı olan martta da göz açtırmadı

Bu haber kez okundu.

PKK’ya martta büyük darbe vuruldu

Terör örgütü PKK'ya kar kış demeden ağır darbe indiren güvenlik güçleri, şu sıralar karların erimesiyle kış üslenmesinden çıkmaya çalıştığı belirtilen bölücü örgüte, ilkbaharın ilk ayı martta da göz açtırmayarak 173 teröristi etkisiz hale getirdi. Terör örgütü PKK mensuplarının 1-31 Mart'taki saldırılarında 8 güvenlik görevlisi şehit oldu. Bir vatandaşın yaşamını yitirdiği terör saldırılarında, bir kişi de yaralandı. Operasyon ve terör saldırılarında yaralanan 5 asker tedavi altına alındı. Kış boyunca örgüte büyük darbe vuran güvenlik güçlerinin, bu yıl ilkbahar mevsiminin ilk ayı martta yurt içi ve dışında yaptığı operasyonlarda da 173 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarda bin 193 zanlı gözaltına alındı. Bu şüphelilerden aralarında HDP'li ve DBP'li yönetici ve belediye başkanlarının da yer aldığı 237'si tutuklandı.

Diyarbakır'ın Lice, Kulp, Hani ilçelerinin kuzeyi ile Bingöl arasında barınan PKK'lı teröristlere yönelik 7 bin güvenlik personelinin katılımıyla 5 Mart'ta başlatılan "Bayrak-41 Şehit Jandarma Tolga Topçuoğlu Müşterek Operasyonu" 21 Mart'ta başarıyla sona erdi. İlkbahardaki en kapsamlı operasyonların başında gelen bu operasyonda 27'si ölü, biri sağ 28 terörist silah ve teçhizatlarıyla etkisiz hale getirildi. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 2 metreyi aşkın kar ve zorlu arazi koşullarının yaşandığı kış mevsiminde olduğu gibi ilkbaharda da kararlılıkla yürütülen terör operasyonlarında PKK'nın birçok sözde sorumlusu da etkisiz hale getirildi. AA
İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
PKK’ya Martta Büyük Darbe VurulduGüvenlik GüçleriKarlarKışIlk BaharMevsim
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100