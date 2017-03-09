PKK’yı NATO mu eğitiyor?

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) desteği ile 2012 yılında kurulan ENKS’ye bağlı Peşmergeler, Türkiye’nin de üyesi olduğu NATO tarafından eğitiliyor.

Sayıları 6 bin olarak belirtilen Rojava Peşmergeleri’nin ihtiyaçları ise IKBY tarafından karşılanıyor. Rojava Peşmergeleri’nin eğitimlerinin Kuzey Irak’ta sürdüğünü belirten ENKS yöneticilerinden Kawa Azizi, “Erbil’de mi, Duhok’ta mı, Süleymaniye’de mi eğitim görüyorlar, bilmiyoruz. Ancak Eğitim kampları var, askeri kampları var” dedi.

Azizi, şöyle devam etti: “NATO, Peşmergeleri IŞİD'e karşı, teröre karşı savaştığı için eğitiyor. Bu Peşmergeler, Cenevre’de, Astana'da Kürtleri temsil ediyor. Bu Peşmergeler’in varlığı, Kürtlerin Suriye'deki varlığıdır. Bu Peşmergelerin Suriye Kürdistanı bölgesine (Suriye’nin kuzeyi) gitmesi acil bir ihtiyaçtır.”

Rojava Peşmergeleri’nin Suriye'ye geçmesi için ABD ve Rusya başta olmak üzere çok sayıda ülkeyle görüştüklerine dikkat çeken Azizi, şöyle devam etti: “ENKS'den İbrahim Bıro ve Kamuran Haco şu anda ABD'de görüşmeler yapıyor. ABD'lilerle Suriye Kürdistanı ile Rojava Peşmergeleri konusunu görüşecekler.”

Bu arada Azizi, Rojava Peşmergeleri içerisinde 150 ila 200 arasında kadın olduğunu da belirterek, özel kadın taburu oluşturulduğunu hatırlattı.

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