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'PKK/YPG, DEAŞ ile savaşmıyor'

İngiliz "Independent" gazetesi, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK'nın DEAŞ ile gerçek anlamda mücadele etmediğine işaret etti

05 Temmuz 2018 Perşembe 17:41
'PKK/YPG, DEAŞ ile savaşmıyor'

Gazete, haberinde "ABD tarafından desteklenen SDG, uluslararası desteği kaybetmemek için DEAŞ ile gerçek anlamda savaşmamakla suçlanıyor" ifadelerini kullandı. Tamamen yenildiği düşünülen DEAŞ'ın halihazırda Suriye'deki ortamı fırsata çevirdiği ve güçlenerek geri döndüğü iddia edilen haberde son bir ayda Rakka’da düzenlenen 4 ayrı bombalı saldırının ardında DEAŞ'ın bulunduğuna dikkat çekildi.

Haberde DEAŞ'ın Suriye-Irak sınır bölgesindeki Suveydan ve Kazmur gibi beldeleri kontrol altına aldığı belirtildi. Suriye ve Irak'ta hala 8 bin ila 10 bin DEAŞ üyesi olduğuna inanıldığı belirtilen haberde, bu rakamın 2011'de ABD güçlerinin Irak'tan çekilmesinden sonra kalan rakamdan 10 kat fazla olduğu kaydedildi.

Haberde, bölgeden DEAŞ lideri Ebu Bekir el-Bağdadi'nin oğlu Hudhayfah el-Badri'nin Rusya ve Suriye güçleri tarafından düzenlenen saldırıda öldürüldüğü yönünde bilgi geldiğine işaret edilerek Bağdadi'nin halen hayatta olduğu ve DEAŞ militanlarının geri çekildikleri noktalarda tekrar konuşlandıkları ifade edildi.
AA

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