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Plastik atıklardan yol yapılıyor

Hollanda'nın Zwolle kentinde, geri dönüştürülmüş plastikler, bisiklet yolu yapılarak değerilendirilecek

10 Haziran 2018 Pazar 16:13
Plastik atıklardan yol yapılıyor

Hollanda'nın Zwolle kentinde, geri dönüştürülmüş plastikler, bisiklet yolu yapılarak değerilendirilecek. Zwolle Belediyesi'ne göre, bu proje dünyada bir ilk. Plastic Road (Plastik Yolu) adı verilen bisiklet yolu projesi Eylül ayında tamamlanacak. Yıl sonuna doğru, aynı bölgedeki bir başka noktada daha plastik yol yapımına başlanacak.
Yaklaşık 30 metre uzunluğundaki yollarda tekniğin uygulanabilirliği test edilecek. 

Belediye'ye göre geri dönüştürülmüş plastikten yapılan yolun çevreye uyumu ve taşıma konusundaki testler, gerçeğe dönüştürülebilecek kadar olumlu sonuç verdi.
Sonbaharda hizmete girecek plastik bisiklet yolların, test aşamasından sonra da daha da geliştirileceği belirtiliyor. Proje, inşaat şirketi KWS ile boru imalatçısı Wavin tarafından ortaklaşa yürütülüyor. Belediye, yenilikçi ve sürdürülebilir fikirlere sahip girişimcilere, projelerini hayat geçirmeleri için katkıda bulunuyor. Zwolle Belediyesi'ne göre, proje hem çevrenin korunmasına hem de sürdürülebilir ekonomiye önemli katkılarda bulunacak. Hollanda'daki Krommenie kasabasında da, 4 yıl önce güneş panellerinden yapılan ve elektrik üreten bisiklet yolu yapılmıştı. HABER MERKEZİ

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Plastik
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