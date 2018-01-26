Polis memuru toprağa verildi

Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğüne ait aracın denize düşmesi sonucu hayatını kaybeden polis memuru Ümit İmdat, Ordu'da son yolculuğuna uğurlandı. Fatsa Devlet Hastanesi morgundan yakınlarınca alınan İmdat'ın cenazesi, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki evine getirildi. Polis İmdat için burada helallik alındı ve dua edildi.

Fatsa Ortabüyük Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninde ise İmdat'ın yakınları ile polis arkadaşları burada taziyeleri kabul etti. Eşinin Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döken iki çocuk annesi Tuba İmdat, hakkını sonuna kadar helal ettiğini belirterek "Ben senden razıyım. Söz veriyorum, evlatlarımıza çok iyi bakacağım" dedi.

Polis memuru Ümit İmdat'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Evkaf Mahallesi'ndeki asri mezarlıkta toprağa verildi. Cenazeye, İmdat'ın yakınları ve mesai arkadaşlarının yanı sıra Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, Fatsa İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Etem Öztürk, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı.

Fatsa ilçesinde önceki gün polis aracının denize düşmesi sonucu bir polis kaybolmuş, bir polis ise yaralı kurtulmuştu.

Arama çalışmalarını sürdüren deniz polisi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Ordu Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, polis memuru Ümit İmdat'ın cenazesini olay yerinin yaklaşık 30 metre ilerisinde bulmuştu.

Ekipler tarafından sudan çıkarılan polisin cenazesi, Fatsa Devlet Hastanesi morguna kaldırılmıştı.

AA