Ömer Salih Ş.'nin kullandığı 05 DG 371 plakalı otomobil, Yeniyol Caddesi’nde seyir halindeyken kontrolden çıkarak çarptığı yol kenarındaki ağacı kökünden söktü. Ardından polis karakolunun önünde duran polis otosuna çarpan araçtan fırlayarak yaralanan sürücü, karakolda nöbetçi polislerin çağırdığı ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Hurdaya dönen otomobilin hız kadranının 100 kilometrede takılı kaldığı görülürken, polis otosunda da büyük çaplı maddi hasar oluştu. Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların ve etrafa saçılan parçaların kaldırılmasıyla yeniden açıldı.
Polis otosuna çarparak durabildi
Amasya’da aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu yoldan çıkan otomobil önce bir ağaca, sonra da polis otosuna çarptı
26 Mart 2017 Pazar 15:57
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Ömer Salih Ş.'nin kullandığı 05 DG 371 plakalı otomobil, Yeniyol Caddesi’nde seyir halindeyken kontrolden çıkarak çarptığı yol kenarındaki ağacı kökünden söktü. Ardından polis karakolunun önünde duran polis otosuna çarpan araçtan fırlayarak yaralanan sürücü, karakolda nöbetçi polislerin çağırdığı ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Hurdaya dönen otomobilin hız kadranının 100 kilometrede takılı kaldığı görülürken, polis otosunda da büyük çaplı maddi hasar oluştu. Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların ve etrafa saçılan parçaların kaldırılmasıyla yeniden açıldı.