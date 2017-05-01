Polis ve jandarmadan PKK'ya darbe

Hakkari ’nin Şemdinli ilçesinde polis ve jandarma ekipleri tarafından PKK terör örgütüne büyük darbe vuruldu. Hava destekli operasyonda terör örgütüne ait 388 adet av tüfeği, 72 adet kuru sıkı tabanca, 5 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ve 5 ton gümrük kaçağı mazot ele geçirilirken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Şemdinli ilçesinde polis ve jandarma ekipleri tarafından PKK terör örgütüne büyük darbe vurdu. Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) PKK'nın gelir kaynaklarından birisi olan kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla 28 Nisan 2017 günü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Şemdinli İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Şemdinli İlçe Jandarma Komutanlığı görevlilerince ilçeye bağlı Alan köyünde hava destekli operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda 388 adet av tüfeği, 72 adet kuru sıkı tabanca, 5 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ve 5 ton gümrük kaçağı mazot ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerle ilgili olarak 3 şahıs yakalanarak Şemdinli İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edilirken, konuyla ilgili adli tahkikat devam ediyor. İHA