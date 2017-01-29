Polisleri şehit eden darbecilere rekor ceza talebi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında gasbettikleri uçaklarla Polis Özel Harekat Daire Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Havacılık Dairesi Başkanlığını bombalayarak 45'i polis 51 kişiyi şehit eden pilotlar ve 'vur' emrini veren komutanlar hakkında elli dörder kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Savaş uçaklarının bombaladığı Polis Özel Harekat Daire Başkanlığı ve EGM Havacılık Dairesi Başkanlığında 15 Temmuz gecesi yaşananlara ilişkin ayrıntıların yer aldığı savcılık fezlekesi tamamlandı. Gölbaşı Cumhuriyet Savcısı Erdoğan Güleç'in hazırladığı, 11 şüpheli ile 100'e yakın müştekinin yer aldığı fezleke, Gölbaşı'nda ağır ceza mahkemesi bulunmaması sebebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosuna gönderildi.

Fezlekede 45 özel hareket polisini, 3 sivil memuru, 2 vatandaşı ve bir imamı şehit eden cuntacılar hakkında "anayasal düzene karşı işlenen suçlar" ile "kasten öldürmek" suçlarından elli dörder kez kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Ayrıca, şüphelilerin "silahlı terör örgütüne üye olmak", "kamu malına zarar vermek", "kasten yaralamak" ve "nitelikli yağma" suçlarından da cezalandırılmaları istendi.

Darbecilerin isimleri

Fezlekeye göre, meslekten ihraç edilen darbeci pilotların Uğur Uzunoğlu, Hüseyin Türk, Mustafa Azimetli, Ekrem Aydoğdu, Mehmet Çetin Kaplan ve Ertan Koral'ın olduğu belirlendi. Pilotlar Uzunoğlu ve Türk, Polis Özel Harekat Daire Başkanlığını bombalayarak 44 kişiyi şehit etti. Diğer pilotlar Azimetli, Aydoğdu, Kaplan ve Koral'ın, EGM Havacılık Dairesi Başkanlığına attıkları bombalarla 7 polis şehit düştü.