Problemler zirve yaptı

Türkiye'de işsizlik önemli sorunlardan biri. Kasım ayında yüzde 12.1 olan işsizlik, Aralık'ta yüzde 12.7 ile son yedi yılın en yüksek seviyesine çıkmıştı.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) verilerine göre, 2015 yılının haziran ayında sigortalı işçi sayısı 14 milyon 33 bine ulaşmıştı. Ancak bu tarihten sonra işsizlik hızla artarken SGK'ya kayıtlı işçi sayısı hızla azalmaya başladı. SGK'nın yeni yayımladığı verilere göre sigortalı işçi sayısı 2017 ocak ayında 13 milyon 932 bine kadar geriledi.

Böylece o tarihten bu yana uygulanan yoğun teşviklere ve iş arayan kişi sayısındaki büyük artışa rağmen sigortalı çalışan işçi sayısındaki erime 101 bini aştı. SGK kayıtları, başta esnaflar olmak üzere Bağ-Kur'a kayıtlı çalışan sayısında azalış olduğunu ortaya koydu.

Bağ-Kur'lu esnaf ve çiftçi sayısı en son 2013 yılının ocak ayında 2 milyon 964 bine çıkmıştı. SGK'nın son verilerine göre bu yılın ocak ayında Bağ-Kur'lu sayısı 2 milyon 520 bine geriledi. Bu da 444 bin esnafın iş hayatından ayrıldığını gösteriyor.

Ocak 2016'dan Ocak 2017'ye kadar olan dönemde dükkânını kapatan esnaf sayısı 283 bine ulaştı. Buna karşılık aynı dönemde işçi olarak çalışan sayısı 157 bin kişi arttı. Bu veri, esnaflığı bırakan girişimcilerin bir bölümünün işçi olarak başkasının yanında çalışmaya başladığını gösteriyor.

HABER MERKEZİ