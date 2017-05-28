Prof. Dr. Haydar Baş'a Elazığ'da konuştu

YENİ MESAJ/ELAZIĞ

Her hafta farklı bir şehirde gerçekleşen İcmal Gençlik Derneği’nin organize ettiği programların son durağı Elazığ oldu. İcmal Gençlik Derneği Elazığ Şubesi tarafından organize edilen Elazığlıların yoğun ilgi gösterdiği coşkulu programa onur konuğu olarak Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş katıldı.



Konuşmasında bugüne kadar her şeyin aslını ortaya koyduklarını dile getiren Prof. Dr. Baş şöyle konuştu: “Benim ortaya koyduğum Milli Ekonomi Modeli (MEM) bir Avrupalının bir Amerikalının, kısaca bir Hıristiyan ve Yahudi’nin yazmasına imkân olmayan bir modeldir. Azeri akademisyen Prof. Dr. Ahmet Kaşamoğlu, ‘Bu modeli ancak bir Türk bilim adamı yazabilir’ demişti. Neden? Hakikaten Milli Ekonomi Modeli’nde merhamet var, iffet var, şeref, haysiyet, adalet, insanlara yardım var. Hatırınıza ne kadar güzel vasıflar geliyorsa biz bu modelin içine bunları serpiştirdik. BRICS ülkeleri ve başta Rusya olmak üzere dünyada 4 milyar insan bu modelden istifade ediyor. İnanır mısınız biz Türkiye’de bu modeli yazdık diye ‘Yahu bizim hocamız yazdı bunu, helal olsun, Allah razı olsun‘ demelerini beklerken, birden ‘Haydar Hoca Rusçu oldu’ diye bir dedikodu yayıldı. Bunları diyen adamlar 1980’den önce parlamenter sistemi ayakta tutabilmek için 5 bin insanı öldürmüş insanlardır. Bunlar dediler ‘Haydar Hoca Rusçu oldu’ diye. Gelin bakalım Haydar Hoca nasıl Rusçu olmuş… Rusya’da binlerce insan Haydar Hoca’yı tanıdı, Müslüman oldu. İnanır mısınız, Türkoğlu Türk oldular. Eğer Türk milleti bana destek verseydi ben Rusları da Müslüman Türkoğlu Türk yapacaktım.”

Çözüm bu kadroda



“Türkiye’nin tüm sorunlarını çözebilecek plan, program ve kadroya sahibiz” diyen Prof. Dr. Haydar Baş şunları söyledi: “Rusya’dan bir profesör beni ziyarete geldi. Dedi ki; ‘Hocam ben senin taleben olmak istiyorum.’ Güzel de niçin böyle bir şey istiyorsun diye sordum. Rus profesör, ‘Çünkü bu ilim sadece sen de var’ dedi. Bize ‘azınlıksınız, marjinalsiniz’ dediler. Şimdi 4 milyar insanın uyguladığı Milli Ekonomi Modeli’ne sen marjinal diyorsun, Türkiye’nin nüfusu kaç? 80 milyon. Yani 50 tane Türkiye bir araya gelirse ancak Haydar Hoca’nın etkilediği nüfus kadar bir nüfus olabileceksin. Ben marjinal değilim. Sonra hak dava marjinal olabilir mi, soruyorum size? Ben size 5 bin lira verecektim siz istemediniz. Sevgili arkadaşlar öyle büyük bir mağduriyete mahkûm oldunuz ki kendi ayağınıza kurşun sıktınız. Hâlbuki benim aleyhimde konuşanların tamamı –bunu laf olsun diye söylemiyorum- benim ilmimim sadakası etmez. Bunlar kim oluyor, kaç defa ben onlara ‘hodri meydan gelin şu milletin huzuruna çıkalım, konuşalım’ dedim. Hep kaçak oynadılar, hiç karşıma çıkamadılar. Şimdi seçim zamanlarında çıkıyorlar benim sistemden çalıp size anlatıyorlar. Yazık günah değil mi? Yani içini doldurabilse diyeceğim ki ‘bu çalışkandır bu işi halleder.’ Vallahi bilmiyor. Orada bir formül var, biz sonucu yazdık. O formül bir kitap, anlaman için bir kitap kadar ilmin olması lazım. Sen hiçbir şey bilmiyorsun ki. Yalan konuşmaktan başka hünerleri yok. Bu işi ben biliyorum arkadaşlar. Karnımızın doymasını istiyorsak Haydar Hoca diyeceğiz. Sırtımızın giymesini istiyorsak Haydar Hoca diyeceğiz. Cebimiz para görsün istiyorsak Haydar Hoca diyeceğiz. Ha siz ters dönüp Haydar Hoca’dan kaçarsanız, kimin arkasından giderseniz gidin hiçbir şey yapamazsınız, bunu böyle bilin. Ben bu işi biliyorum hem de çok iyi biliyorum biz iktidara geldikten bir yıl sonra Avrupa’nın tamamını gececeğiz, iki sonra da Amerika’yı sollayıp geçeceğiz.”

Türklük bir medeniyet birliğidir

Elazığ’daki çarpıcı konuşmasında Türklüğün bir medeniyet, kültür, siyaset ve din birliği olduğuna vurgu yapan BTP Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş, “Anadolu yaylasında yaşayanlar eti, kemiği, kanı itibarıyla Türk değildir. Bizim Türklüğümüz medeniyet, kültür, siyaset ve din birliğinden ortaya çıkan Türklüktür” dedi. Prof. Dr. Baş şöyle konuştu: “Anadolu’da saf kan Müslüman Türk yok mu? Var, ama bunlar azınlıktır yanlış anlamayın. Ben de Türkoğlu Türk’üm. Benim asıl memleketim de Hacı Bektaş-ı Veli’nin geldiği Horasan’dır. Yani Anadolu’ya 6 bin kilometre uzaklıkta olan yerdir. Benim dedelerim o günün şartlarında Anadolu’ya geldiler. Anadolu’ya oradan gelenlerin tamamının gayesi Müslümanlığa hizmet ve bu ülkeyi ihya etmektir. Şimdi Anadolu’da Yörük Türkleri var kimse itibar etmez. Biliyor musunuz bunların Türk dünyasını Müslüman ettiğini? Anadolu’yu Müslüman eden, Yörükler ve Türkmenlerdir. Hacı Bektaş da bunlardan bir tanesidir. Ta Horasan’dan geliyor. Ahmet Yesevi Hazretleri kardeşiyle birlikte Anadolu’ya onları gönderiyor, gelip Hacı Bektaş’ta yerleşiyorlar. Öyle mükemmel bir irşat, ikaz ve tebliğ hayata geçiriyor ki Hacı Bektaş-ı Veli, Anadolu’daki herkesi Müslüman Türkoğlu Türk yapıyor.”

Milletin bekası için kardeşlik şart



Konuşmasında birlik ve beraberliğin önemine de vurgu yapan Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş, “Türk milletinin bekası için sivil ve askerin kardeş olması lazım. Ama biz senelerce birbirimize kurşun attık. Şimdi askeri eleştiriyor, bana takva insanı tarif ediyor. Yahu takva ehli olmak, sana bana düşer. Askerin vazifesi ise vatanı korumaktır, devleti muhafaza etmektir, milleti korumaktır. Bunu yapıyor ise dört dörtlüktür. Onu eleştirmiyor. Namaz kılmıyor, şunu yapmıyor diyor. Yani mantık ters. Sen okuttuğun, din dersi ile yetiştirdiğin adamları bu konuda eleştirmen lazım. Onun için diyoruz ki; sivil ve asker bir ve beraber olacak. Benim taşıdığım ruh Hacı Bektaş’ın ruhu, benim yapmak istediğim iş Hacı Bektaş’ın yaptığı iştir. Yani milleti kardeş etmek, beraber etmek bir etmek… Biz böyle olursak Allah bize rahmet eder” dedi.

FETÖ’yle 20 yıl mücadele ettim

Elazığ’daki konuşmasında Fetullahçı Terör Örgütü’yle (FETÖ) 20 yıldan fazla bir dönemdir mücadele ettiğini dile getiren BTP Genel Başkanı Prof. Dr. Baş şöyle konuştu: “FETÖ’yle ben 20 yıl mücadele ettim. Bir sürü davamız oldu. Hatta Meclis içinde ona sahip çıkanlar oldu. Meclis Başkanı ona sahip çıktı. Vekiller ona sahip çıktı. E şimdi niye eleştiriyorlar? Sen ofsayta düştün. Senin gol atma imkânın yok. Bu noksanı yaptın. Milletten özür dileyeceksin, ‘ben bu işi anlayamadım, bu işi anlayan adam haydar Hoca’dır’ diyeceksin.”

‘Onlar ölü değillerdir’

Elazığ’daki gençlik buluşmasında Hacı Bektaş-ı Veli’nin her yıl ziyaret edilmesini tavsiye eden Prof. Dr. Haydar Baş, “Allah Hacı Bektaş-ı Veli’nin şefaatinden ayırmasın. Yerinizde olsam her yıl mutlaka gider O’nu ziyaret ederim. Himmet isterim. Onlar ölü değillerdir bunu böyle bilesiniz. Onlara ölü diyenler zaten ölmüş insanlardır. Niçin gidiniz diyorum? Çünkü gittiğiniz zaman onunla birlikte Hz. Muhammed Aleyhisselamı, İmam-ı Ali’yi, İmam Hasan’ı, İmam Hüseyin’i, Fatımatüz Zehra annemizi yaşayacaksınız, göreceksiniz. Arkadaşlar başınız sıkıştığı zaman bu saydığım isimlere sığının, onlardan destur isteyin” dedi.