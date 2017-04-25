Prof. Dr. Haydar Baş Ankara'da konuştu

İcmal Gençlik Derneği yurt genelinde düzenlediği programlarla Türkiye'nin sorunlarına ışık tutuyor. Derneğin Ankara şubesi tarafından düzenlenen programa Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş da katıldı.

Kur'an-ı Kerim ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda önce İcmal Gençlik Derneği Başkanı İbrahim Fatih Ekici, BTP kurmayları Dr. Abdullah Terzi, Prof. Dr. Ata Selçuk, İlahiyatçı Sabri Terzi, Doç. Dr. Ahmet Hamdi Kepekçi, Enerji Uzmanı Fuat Şengül, Nihat Hekimoğlu, Turhan Demir ve Dr. Nuri Kaplan da birer konuşma yaptı.

‘Türkiye’ye siz sahip çıkacaksınız’

Programın onur konuğu olan BTP Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş ise gençlerle sohbet etti. Konuşmasında İcmal gençliğine teşekkür eden Prof. Dr. Baş, Türkiye'nin çok büyük bir fitne ortamına sokulduğunu ifade ederek, "Türkiye'nin temelini oynatmak için müthiş fitneler var. Bu ülkeye siz sahip çıkacaksınız" dedi.

Prof. Dr. Baş, "Biz Türkiye'de maneviyatı unuttuk. Bunlar bize unutturuldu. Şimdi hiç ilgisi olmayan İngiliz ajanları da ‘maneviyat ehliyiz’ diyor. Şahsen Türkiye'de beni üzen budur. Şimdi ben sizden söz istiyorum, bütün maddi ve manevi değerlere sahip çıkmaya söz veriyor musunuz" diye konuştu.

'Tüm projelerimizi gözlemleyerek hazırladık'

"Biz Türk siyasetinin daha önce duymadığı projeler hazırladık ve o şekilde siyasi hareketimize 2001 yılında başladık" diyen BTP Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş sözlerine şöyle devam etti: "Biz hiç bir projemizi masa başında hazırlamadık. Tarım, hayvancılık, madencilik, ormancılık, denizcilik, iç politika, dış politikadaki projelerimiz, aklınıza ne geliyorsa bunları yakinen yaptığımız gözlemlerle kaleme aldık, dosyalar hazırladık ve Türk milletinin, siyasetinin önüne çıktık. Arkadaşlar ben Türk siyasetinin geldiği noktadan memnun değilim. Ben o zaman, 'göreceksiniz aradan 15-20 yıl geçecek, başınızı taşlara vuracaksınız ama o çaresizlik içinden çıkma imkânı dahi bulamayacaksınız' demiştim. Şimdi başınızı taşa vurma dönemine girdiniz. Bakınız bu 'evet- hayır' konusunda benden bir söz duydunuz mu? Duymadınız. Bu işin içinde Allah'ın rahmet eli olmadan asla çıkamayacaksınız."

‘ABD Türkiye'yi bölmek istiyor’

Konuşmasında Türkiye'nin iç ve dış politikada yaşadığı sorunlara da değinen BTP lideri, Türkiye-ABD ilişkileri üzerine önemli açıklamalar yaptı.

ABD'nin 1995 yılında kendilerine gelerek birlikte çalışma teklifi yaptığını ancak kendilerinin bu teklifi kabul etmediklerini ifade eden Prof. Dr. Haydar Baş, “ABD'nin niyeti Türkiye'yi bölüp parçalamaktır” dedi.

BTP Lideri şunları söyledi: "Şimdi ABD bizden ne istiyor? Obama'dan önce Bush vardı, daha önce de Clinton ve yine Baba Bush. Şimdi ise Trump geldi. Bunları hepsi aynı havayı çalıyor. Amerika hariciyesinde kim gelirse gelsin derin devletin tezini uygular. ABD derin devletinin Türkiye hakkındaki görüşü nedir? Şudur; Türkiye federatif yapılara bölünecek. Bir federasyon başkanıyla bölünecek... ‘Toprak aldınız, size toprak verdik’ adı altında Türkiye'yi paramparça etmektir. ABD'nin niyeti budur."



İcmal Gençlik Derneği'nin yoğun bir katılımla gerçekleştirdiği Ankara programının sonunda gençler, Prof. Dr. Haydar Baş’a Kuran-ı Kerim, Türk bayrağı ve sedef işlemeli altın kalem hediye etti.

SELİM AYANOĞLU/ANKARA