Prof. Dr. Haydar Baş: Atatürk düşmanları maaşlı ajanlardır

YENİ MESAJ/İZMİR

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş, İcmal Gençliği Derneği tarafından organize edilen gençlik buluşmaları kapsamında Türkiye'yi dolaşmaya devam ediyor. BTP Lideri hafta sonu İzmir'deydi.

Prof. Dr. Haydar Baş, konuşmasında Mustafa Kemal Atatürk ve ailesi hakkında ortaya atılan iftira ve hakaretlere tepki gösterdi. "Türkiye Cumhuriyeti devletini kolay, rahat bir zeminde kurmuş değiliz. Bütün savaşları verdik, arkasından da bir İstiklal Mücadelesi verdik ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurduk. Bunu kuran merhum Mustafa Kemal Atatürk'tür" diyen Haydar Baş, "O günün şartlarında askerin ayağında çarığı, elinde silahı ve yiyeceği yoktu. Böyle bir ordu nasıl savaşabilir ki? İşte Mustafa Kemal ordunun en önünde mücadele verdi. Askerlik yapanlar bilir, komutanlar ordunun önünde değil arkasında olur. Ama Atatürk en önde, yani öleceksek önce ben öleceğim inancında bir insan. İşte cumhuriyeti kuran irade bu" dedi.

Atatürk düşmanlığının kaynağı Yunan istihbaratı



BTP Genel Başkanı Prof. Dr. Baş, Atatürk hakkında ortaya atılan iftiraların kaynağının Yunan ve İngiliz istihbaratı olduğunu söyledi. Prof. Dr. Haydar Baş, "Her türlü fitne, dedikodu, iftira ona yakıştırılmaya çalışıldı. Atatürk hakkında fitne ve dedikoduları yayanlar kimler? Bizim Türk vatandaşlarımız değil, ama konuşan Türk. O da birinin uydusu, çanakçısı, eli, gözü olmuş. Kimin eli, gözü, kulağı oldu? Yunan istihbaratının. Bu devletin kurulması en çok Yunanistan'ı rahatsız etti. Marmara ve Ege bölgesinde Yunan askeri devlet kuracaktı. Bunlar bir anda elinden çıktı gitti. Baktı Trakya yok, İzmir yok, Ege yok... Bunu kim yaptı? Mustafa Kemal. Elbette Yunan’ın gözünde bunu yapan adam haindir. Bir Türk evladının gözünde ise bunu yapan bir mücahittir, bir kahramandır. İşte bugün ona dinsiz diyenler de Yunan kafasıyla, Yunan istihbaratıyla hareket eden insanlardır. O bakımdan bunlara üzülmeyeceksiniz. Niye? Bunlar bizden değil de ondan."

Atatürk düşmanlarını İngilizler besliyor

"Yunan istihbaratından sonra Mustafa Kemal'in aleyhinde en çok dedikodu ve fitne üreten ikinci cephe ise İngiliz istihbaratıdır" diyen BTP Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş, şöyle devam etti: "Demek ki Türkiye'de Mustafa Kemal'in aleyhinde konuşanların bir kısmı bilerek ya da bilmeyerek bu istihbarata ajanlık yapıyor. Bunlar onların bedava ajanları. Bazıları da var ki onlar paralı ajanlar. Bunlara bizzat İngiliz istihbaratından para servis ediliyor ve bunlar Türkiye'de bu hainliği sergiliyorlar. Şimdi siz merhum Mustafa Kemal aleyhinde birinin konuştuğunu duyarsanız üzülmeyin. Niye? Yahu bu adam İngiliz’in ajanı, Yunan’ın ajanı… Bu gavurun adamı, bizim adamımız değil diyeceksiniz."

Atatürk cihat Müslüman’ıydı

Atatürk'ün kendisini cihat Müslüman’ı olarak tarif ettiğini ifade eden Prof. Dr. Haydar Baş, "Bana bir komutan gösterin ki girdiği tüm savaşları kazanmış olsun. Dünyada girdiği savaşların tamamını kazanan tek komutan Mustafa Kemal'dir. Bu yönüyle baktığın zaman ona laf etmek haysiyetsizliktir. Sen bunu nasıl görmezsin? Sen kim oluyorsun? Bunların hocalarını ben iyi tanıyorum. Onlar bu milleti Hıristiyan yapmak için servis yapan ve bu servis yapanlara çanakçılık yapan hainlerdir. Şu hususa çok dikkat edin. Nedir o? Bakın çok zor şartlar altında bir devlet kuruluyor. Bu devlete İngiliz ve Yunan en büyük düşmanlığı yapıyor. Türkiye'de yetirdikleri ajanlar bu devletin yıkılması için düşmanlık yaptı, yapmaya devam ediyor. Dinsiz devlet, yıkılacak elbet diyorlar. Gözünüz kör olsun. Sevgili arkadaşlar bütün bunlar hainliktir" şeklinde konuştu.

Devlet olmadan millet olmaz

Kendisini dinleyenlere "Hiç kimseyi devletin aleyhine konuşturmayın" tavsiyesinde bulunan BTP Genel Başkanı Baş, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Devlet ve millet birbirini tamamlayan iki ana cüzdür. Sen devleti, devlet de seni kucaklayacak. İşte bizim İcmal Gençliğinin idealindeki millet ve devlet kavramı budur. Milletin ve devletin bir ve beraber olmasıdır. Var mısınız buna? Şimdi millet var, devlet de var. Kim koruyacak bunu? Bando takımı mı koruyacak? Devleti ve milleti koruyacak olan gücün adına da asker denir. Sen askerini korumazsan, ordunu darmadağın edersen bir avuç Yunan gelir, kedinin kuyruğu ile oynadığı gibi seninle oynar."

Anadolu Türklüğü Hacı Bektaş'ın eseri

İzmir konuşmasında dikkat çekici bir Anadolu Müslümanlığı tarifi de yapan Prof. Dr. Haydar Baş şunları söyledi: "Benim yanımda Arap var, Çerkez var, Laz var, Boşnak var, Kürt var. Ama bunların hepsi Haydar Hocanın yanında Türkoğlu Türk’tür. Bu Hacı Bektaş-ı Veli hazretlerinin politikasıdır. Horasan'dan kalktı, o zamanın şartların 7 bin km yol kat etti ve Anadolu'ya geldi. Burada Keldani var, Yezdani var, Rum var, Ermeni var, Süryani var... Evet, biz 1071'de Anadolu'ya girdik ama Anadolu'yu tamamen İslamlaştıramadık. Hacı Bektaş 1200’lü yıllarda geliyor, öyle bir tohum atıyor ki bütün gönüllerde İslam’ın nuru fışkırıyor. İşte bu adamların tamamının adına Türk diyor. Keldani Müslüman oluyor, sen Türk’sün diyor. Yezdani Müslüman oluyor, sen Türk’sün diyor. Rum Müslüman oluyor, sen Türk’sün diyor. Ermeni Müslüman oluyor sen Türk’sün diyor. Hepsi seve seve ‘biz Türkoğlu Türk’üz’ diyorlar. Anadolu Türklüğü budur. Şimdi bunu kopartınca adamlar başladılar, Rum’um, Ermeni’yim demeye. Bu adamlar bu hainliği yaptı."

Atatürk Kürtler için ne söyledi?

Hacı Bektaş'ın bir millet yaptığı insanları yeniden ayrıştırmak istiyorlar diyen BTP Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş, Lozan görüşmelerinden dikkat çekici bir anekdotla Atatürk'ün Kürtler hakkındaki düşüncesini ortaya koydu. Prof. Dr. Baş, "Merhum Mustafa Kemal Atatürk döneminde İsmet İnönü Lozan görüşmelerine gidiyor. Yabancı murahhas azalar ‘Kürtlerin haklarını vermeniz lazım’ diyorlar. Atatürk bunu gündeme getireceklerini biliyordu. İsmet İnönü'ye şunu söyledi; 'onlara Kürtler Müslüman’dır, azınlık değildir diyeceksin' diyor. Senelerden beri ayrımcılık yapılıyor. Etnik gruplar birbirinden ayrılıyor. Yazık günah değil mi? Bu milleti kardeş yapmaya var mısınız? Bu işi ben yaparım hiç endişe etmeyin. Avrupalı gelecek benim kardeşimin hakkını benden isteyecek. Allah'tan korkun! Avrupalı kimdir? Avrupalı asırlarca Müslüman Türk'ün karşısında duran adamlar. Bunların adına Haçlı denir. Haçlı zihniyeti azıcık güç buldu mu yine sana saldıracak. Sen gidiyorsun, onun kulu kölesi oluyorsun, ondan sonra da ona kafa tutuyorsun. Ben de bunu anlamış değilim" dedi.