Prof. Dr. Haydar Baş: Çözüm benim elimde

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş, Bursa'da gençlerle buluştu. İcmal Gençlik Derneği tarafından düzenlenen programa Bursalıların ilgisi büyüktü. Salonu hınca hınç dolduran çoğunluğu gençlerden oluşan topluluğa hitap eden BTP Genel Başkanı, programda Türkiye'nin içinde bulunduğu duruma dair çarpıcı bir analiz yaptı.

Bugün 4 milyar insanın kendisine ait Milli Ekonomi Modeli'ni uyguladığının altını çizen BTP Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş, ekonomi de tek çözümün Milli Ekonomi Modeli olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin zifiri karanlık bir kuyuda olduğunu ifade eden Prof. Dr. Haydar Baş, şunları söyledi: "Göreceksiniz, işin içinden kimse çıkamaz. Türkiye'nin geldiği bu noktayı çok iyi görelim. Ben önceden zifiri karanlık diyordum. Şimdi ise zifiri karanlık olan bir kuyudayız. Biliyor musunuz bunu; tam zifiri karanlık bir kuyudayız."

Salonu hıncahınç dolduran ve dışarılara kadar taşan, 2 binden fazla kişinin katıldığı programda "Zifiri karanlık kuyudayız. Siz çözümü istemediniz, beni dışladınız" ifadelerine yer veren BTP Genel Başkanı Prof. Dr. Baş, gelinen noktanın milletin tercihi olduğunu belirtti.

‘Bu işin anahtarı bizdedir’

Türkiye'nin sorunlarını çözecek tek kadronun BTP kadroları olduğunu ifade eden Prof. Dr. Haydar Baş, "Bizim kadromuz hakikaten Türkiye'nin bütün meselelerini bilen, maddi-manevi sorunlarına cevap verebilecek güçlü bir kadrodur" dedi.

BTP Genel Başkanı konuşmasında şunları söyledi: "Bu işlerin sahibi biziz. Benim üzerime geldiler, ‘sen marjinalsin’ dediler. Yahu şu anda nüfusu 4 milyara ulaşan ülkeler benim sistemimi uyguluyor. Bu Türkiye nüfusunun 55 katı. Yani 55 tane Türkiye bir araya geliyor, benim Milli Ekonomi Modeli tezimi hayata geçiriyor ve ben marijinal oluyorum. Bana marijinal diyenler marjinalin ta kendisidir. Biz bu işi çok iyi bilen bir kadroyuz. Türkiye'nin bütün meselelerini ben 24 saatte çözerim. Tarımı bana verin 24 saatte tarım kesiminin sorunlarını halledeyim, enerjiyi verin 24 saatte sorunları çözeyim. Bizim dışımızda Türkiye'nin sorunlarının içinden çıkamazlar. Bu işin anahtarı bizdedir. Bizim madenlerimiz bir tane Türkiye değil, 50 tane Türkiye bakar. Bana ‘Türkiye'de bu kadar maden yok’ dediler. Ben de ‘sadece Gümüşhane'yi bana verin burayla 100 yıl Türkiye'yi idare edeyim’ dedim. Bu kadar iddialıyım. Şimdi Gümüşhane'ye adam sokmuyorlar. Oradaki madenleri birkaç yabancı şirkete devrettiler, vatandaş toprağında gezemiyor. Şimdi gelip bana 'Hocam senin dediklerin hep doğru çıktı, biz şimdi toprağımızda gezemiyoruz' diyorlar. Şimdi benim doğru konuşmamı anlaman neyi değiştirdi ki? Dün sen bana gülüyordun... Biz kendi vatanımıza sahip çıkmadığımız müddetçe vallahi yüzümüz gülmeyecek. Yüzümüzün gülmesini istiyor musunuz, o zaman vatana sahip çıkacaksınız.”

Ehl-i Beyt'i örnek almak şart

Sünni dünyanın başı olarak Hz. Ebu Bekir'in Şii dünyanın başı olarak da Hz. Ali'nin kabul edildiğinin altını çizen Prof. Dr. Haydar Baş, “batının oyunlarını Ehl-i Beyt paydasında buluşarak bozarız” ifadelerine yer verdi. Bursa'da gençlere vatan için, kardeşlik için, bütünlük için Ehl-i Beyt'i örnek alan güzel ahlak sahibi bir gençlik tarifi yapan BTP Genel Başkanı Prof. Dr. Baş, programda milli ve dini birlik vurgusu da yaptı. Konuşmalarında sık sık Ehl-i Beyt'ten bahsettiğini ifade eden Prof. Dr. Baş, "Neden Ehl-i Beyt" sorusuna şu cevabı verdi: "Ehl-i Beyt çok mühim de ondan. Cenab-ı Hak (cc) Kur'an-ı Kerim'de Ehl-i Beyt’i örnek insanlar olarak gösteriyor. Mesela bir bayan olarak iyi bir Müslüman olmak istiyor musun, mutlaka Hz. Fatıma gibi olmaya çalışman lazım. Başkası gibi olmaya çalışsak olmaz mı? Olur da, Hz. Fatıma örnek gösteriliyor. İyi bir erkek, delikanlı Müslüman olmak istiyorum; o zaman da Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin gibi olacaksın. Niye? Çünkü onlar örnek gösteriliyor. Sevgili arkadaşlar bu örnekler gibi olmaya çalışmadan ülkemizde birliği, beraberliği temin etmemiz de asla mümkün değildir."

Hepimiz Müslüman Türk milletiyiz

Dini birliğin Ehl-i Beyt ortak paydasında buluşmaktan geçtiğini belirten BTP Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş, Sünnilik ve Alevilikte İslam’ın ve İmanın şartlarının birbirinden bir farkı olmadığını ifade ederek, "Ortadaki tefrika, batının aramıza soktuğu tefrikadır" dedi. Prof. Dr. Haydar Baş, "Peki bu tefrika ne? Bu tefrika kimin tefrikası? Bu tefrika İslam dünyasında, Türk dünyasında gözü olan Avrupa'nın, Batı’nın hesabıdır bu. Şimdi bunlara Ehl-i Beyt sevgisi ile son diyeceğiz. Şiilerle, Sünniler aynıdır. Ben Alevi Sünni olsun, Sünni Alevi olsun demiyorum. Herkes mezhebinin kuralını hayata geçirerek dört dörtlük bir Müslümanlık hayata geçirsinler. Bu ruhu Anadolu'ya getiren Hacı Bektaş-i Veli hazretleridir. Bakınız Süryani, Ermeni, Keldani, Rum, Arap, Kürt, Laz, Çerkez... Anadolu'da ne kadar etnik grup var hepsini Müslüman etti ve adına da ‘Müslüman Türk milleti’ dedi. Biz hepimiz Müslüman Türk milletiyiz" şeklinde konuştu.

MUHAMMED YASİN ERKOL/BURSA