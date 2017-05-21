Prof. Dr. Haydar Baş: Haçlı seferleri bitmedi

YENİ MESAJ/KONYA

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı Konyalılarla birlikte kutladı. İcmal Gençlik Derneği Konya şubesince organize edilen gençlik buluşmasına katılan Prof. Dr. Baş sözlerine 19 Mayıs vurgusu ile başladı.

BTP Genel Başkanı "19 Mayıs 1919 Türkiye'nin bağımsızlığının ilk adımının atıldığı gündür. Merhum Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a Bandırma Vapuru ile gidiyor ve 19 Mayıs 1919'da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temellerini atıyor" dedi.

Atatürk'ün bağımsızlık anlayışı

Konuşmasında, "Mustafa Kemal hangi şartlarda Samsun'a çıktı ve Samsun'a gitme isteği kimden kaynaklandı?" diye soran Prof. Dr. Haydar Baş şöyle devam etti: "O’nu Anadolu'ya Sultan Vahdettin gönderdi. Vahdettin, Mustafa Kemal'i kendisine damat yapmak istiyordu. Mustafa Kemal'in Vahdettin ve saltanat ile alıp veremediği bir şey yoktu, ama O'nda ciddi bir bağımsızlık ruhu vardı. O 'Biz düşman işgali ile karşılaştık, bunu bertaraf ettik, hürriyetimize kavuştuk ama bu şartlarda ancak İngiliz’in, Amerika’nın bir mandası olabiliriz. Ben bunu kabul etmiyorum' dedi ve mantığını bunun üzerine bina etti. Bundan sonradır ki, O'nu görevlendiren Vahdettin, Mustafa Kemal'in karşısına çıktı. Mustafa Kemal'in tek gayesi bağımsız bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurmaktı."

Kurtuluş Savaşı'nın Türk Milletinin bağımsız bir devlet kurması için yapılan savaş olduğunu söyleyen Prof. Dr. Baş, "Eminim ki burada bulunan kardeşlerimizin tamamına yakını bir şehit torunudur. Mesela benim dedem Sarıkamış'ta şehit oldu. Ben onunla şimdi iftihar ediyorum. Türkiye'nin tapusu Haydar Hoca’nın elinde, hepimizin elinde. Niye? Hepimiz bir şehidin torunuyuz da ondan! O halde sahibi olduğunuz bu toprakları hakkıyla savunacaksınız" diye konuştu.

‘Atatürk'e sahip çıkan tek lider benim’



Son zamanlara Atatürk'e yapılan hakaretlere de dikkat çeken BTP Genel Başkanı Prof. Dr. Baş, "Atatürk'e hakaret edenler bu vatan için zırnık bile vermedi, bunları dedeleri harpten kaçtılar" dedi. Atatürk'e sahip çıkan tek liderin kendisi olduğunu ifade eden BTP Genel Başkanı Baş, Konya konuşmasında şu dikkat çekici ifadeleri kullandı: "Merhuma dil uzattılar. Bir Allah kulu O’na sahip çıkmadı. Ben de bunların iftiralarına Kur'an ayetleriyle cevap verdim. Bundan sonra bir de baktım herkesin ağzı çözülmeye başladı. 'O öyle adamdı da böyle adamdı' demeye başladılar. Peki, şimdiye kadar neredeydin sen? Bugün Milliyet'te benim senelerden beri söylediklerimi başlığın bir tarafında gizlemişler. Yok Annesi Molla Zübeyde’ymiş de dindarmış da... Günaydın! Atatürk'ün annesi Molla Zübeyde Selanik'te Nakibüleşraf denilen, yani Peygamberin sülalesinden gelen bir ailenin evladıdır. Mustafa Kemal'in annesinin ailesinde en az 20-30 tane büyük evliya var. Geçelim baba tarafına. Babası 12 İmam’dan biri olan İmam-ı Rıza'nın soyundan. Mustafa Kemal'in babasının adı Ali Rıza. Kim koydu bunun adını? İmam-ı Rıza'nın torunlarından olan dedesi koydu. Onun soyundan da bir sürü büyük evliya var. Balkanları Müslüman eden Mustafa Kemal'in dedesi Kızıl Hafız'dır. Sizi Saraybosna'ya gitmeye davet ediyorum. Orada Sarı Saltuk hazretleri var. O da Mustafa Kemal'in dedelerinden. Bu kadar şahsiyetli, büyük bir insana 'dinsizdir, kâfirdir' diye yıllarca iftira ettiler."

Mandacı zihniyete cevap

Konuşmasında mandacı zihniyetin halen devam ettiğini de ifade eden BTP Genel Başkanı Prof. Dr. Baş, "Ben 'bu ABD'den, Avrupa'dan adam olmaz' dediğim zaman 'Amerikasız olmaz, Avrupasız olmaz' diyorlardı. Hacı efendi camide 'Allahüekber' diyor namaza duruyor sonra da 'Amerikasız olmaz' diyor. Şimdi gördünüz mü, Amerika ile oluyor mu olmuyor mu? Hep sille yedikten sonra mı ayıkacaksınız? Niye akıllı adamların dediğine inanmıyorsunuz? Size benim kadar açık konuşan insan yoktur. Neden? Bu olayları benim kadar doğru gören yoktur da ondan" dedi.

Haçlı seferleri devam ediyor

İslam dünyasına karşı Haçlı seferlerinin halen devam ettiğini belirten Prof. Dr. Haydar Baş, Ben yıllardır Avrupalıya güvenmeyin derim… Biz bunlarla o kadar büyük savaşlar verdik ki... Bunlar kalkıyorlar ordularını bir araya getiriyorlar. Haçlı seferi diye İslam dünyasına, Kudüs'e saldırıyorlar. Kim geçiyor bunun önüne? Tarih boyu hep Türk milleti. Şimdi dün bu savaş vardı, bugün yok... Oğlum sen hasta mısın? Bu mücadele iman-küfür mücadelesidir ve halen devam etmektedir. Ben bunları söylüyorum, bana 'Siz AB'ye inanmıyor musunuz' diye soruyorlar. İnanmıyorum doğru, AB kimdir? Ben Avrupa'ya gittim fizibilitesini yaptım. Avrupa'nın yaptığını Haydar Hoca yapar" şeklinde konuştu.

‘Madenlerimizi geri alacağız’



Prof. Dr. Haydar Baş Konya'da BRICS ülkeleri başta olmak üzere dünyanın yaklaşık 4 milyar nüfusa sahip bölümünde uygulanan Milli Ekonomi Modeli'nden vatandaşlık maaşı, 5 bin TL asgari ücret, ev hanımlarına maaş, çocuk maaşı, doğum ikramiyesi ve sosyal devlet projelerini de anlattı.

Tüm bunları Türk milletine verecek programın, kaynağın ve kadronun sadece BTP'de olduğunu ifade eden BTP Genel Başkanı, Türkiye'nin maden gerçeğine dikkat çekti.

Prof. Dr. Haydar Baş şöyle konuştu: "Amerikan şirketi, Avrupa şirketi, Kanada şirketi geliyor ve benim ülkemin yeraltı kaynaklarını bedavaya alıyor. Sadece yüzde 1-2 vergi veriyorlar. Gümüşhane'nin altını ile Türkiye'yi ben 100 yıl bakarım. Yabancı şirketler bunları alıyor, bu madenleri Türkiye'de işlemiyorlar, alıyorlar götürüyorlar. Türkiye'yi yok ediyorlar. Bütün madenleri elimizden alıyorlar. Ben ne yapacağım? Ben bu yabancı şirketleri çağıracağım, ne verdin sen, 10 milyon al sana 20 milyon, geriye dön marş marş diyeceğim. Biz bunu yapacağız. Bu ülkenin madenleri yabancılara değil Türk milletine verilecek. Türkiye maden varlığı itibariyle dünyanın en zengin devletidir. Bunu böyle bilesiniz."