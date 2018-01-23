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Prof. Dr. Haydar Baş Hz. Masume’yi ziyaret etti

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş, İmam-ı Musa Kazım'ın kızı, İmam-ı Rıza’nın da kardeşi olan Hz. Masume’nin İran’ın Kum kentinde bulunan türbesini ziyaret etti

23 Ocak 2018 Salı 17:17
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Prof. Dr. Haydar Baş Hz. Masume’yi ziyaret etti

YENİ MESAJ/İRAN

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş kurmaylarından oluşan bir heyetle birlikte İran'ın Kum kentine giderek Hz. Fatıma Masume'nin türbesini ziyaret etti.

Ehli Beyt imamlarından İmam-ı Musa Kazım'ın kızı, İmam-ı Rıza’nın da kardeşi olan Hz. Masume hicretin 201. yılında 27 yaşındayken yakalandığı hastalık sonucu vefat etmişti. Kum kentinde Hazret-i Masume Türbesini ziyaret eden BTP Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş, burada dua etti ve türbe camiinde namaz kıldı.

Hz. Masume kitabı yakında yayınlanacak

Ziyaretin ardından kısa bir açıklama yapan Prof. Dr. Haydar Baş, Ehl-i Beyt imamlarından sonra Hz. Masume'nin hayatını anlatan bir kitap daha kaleme aldığını ve bu kitabın yakın zamanda yayına hazır olacağını söyledi. BTP Genel Başkanı Prof. Dr. Baş şunları söyledi: "Hz. Masume, İmam-ı Musa Kazım hazretlerinin kızı, aynı zamanda büyük imalardan İmam-ı Rıza'nın da kardeşi. Hz. Masume İmam-ı Musa Kazım hazretlerinin çocuklarının en küçüğüdür. Hayatı orijinaldir. Dünyaya gelmeden önce İmam-ı Cafer hazretleri onu müjdeledi ve “O'nun kabrini ziyaret eden cennetliktir” buyurdu. Bu müjdeyi verdi. Hz. Masume'nin hayatını kaleme aldık. Çok çileli bir hayat. Zaten Ehl-i Beyt'in tamamının hayatı hep çile."

‘Atatürk'ün soyunda bu insanlar var’

"Mustafa Kemal Atatürk, hem İmam-ı Rıza'nın hem de Hz. Masume'nin torunu oluyor. Mustafa Kemal'in soyunda Allah'ın en sevdiği kullar var" diyen Prof. Dr. Haydar Baş, "Hz. Masume 27 yaşında vefat ediyor. Ağabeyi İmam-ı Rıza'yı ziyarete giderken yolda Muaviye'nin soyunda gelenler, yani o zihniyette olanlar bir baskınla birlikte kardeşlerini, yakınlarını katlediyorlar. O hayatta kalıyor. O dönemde Kum kentinde İmam-ı Rıza'yı sevenler çoktu. Hz. Masume'yi yanlarına alıyorlar, ama bu derin hasrete dayanamıyor ve hastalanıyor. 17-18 gün sonra da vefat ediyor. Biz de geldik O’nu ziyaret ettik, Allah kabul etsin. Burada çok ağır hastalıktan muzdarip binlerce insan şifa buldu" ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 23.01.2018 18:54
Anahtar Kelimeler:
Prof. Dr. Haydar BaşHz. MasumHz. ZeynepİranImam RızaEhli BeytKum şehri
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