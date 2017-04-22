Prof. Dr. Haydar Baş'ın 23 Nisan mesajı

YENİ MESAJ/İSTANBUL

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle bir kutlama mesajı yayınladı. 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) Atatürk’ün emriyle Kuran-ı Kerim okunarak, dualarla açıldığını ifade den Prof. Dr. Baş, Atatürk’ün bu büyük olayın gerçekleştiği günü Türk ve dünya çocuklarına armağan ederek taçlandırdığını söyledi. BTP Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş mesajında şunları kaydetti: “23 Nisan 1920’de TBMM’nin açılışıyla bir ana esas olarak gündem edilen “Milli Egemenlik” nüktesini Türk Milletinin tarihi seyri içinde kimlik ruhunda aramak gerekir. Ankara’da TBMM’nin açıldığı günlerde işgal kuvvetleri 100 km ilerde Polatlı’daydı. Bu irade, bu meclis, tüm namüsait şartlara rağmen İstiklal Savaşı’nı yönetmiştir. Yüz binlerce şehit pahasına Milli Egemenlik korunmuş ve bağımsızlığa kavuşulmuştur.

‘Meclis, Kuran okunarak açılıyor’

Gazi Mustafa Kemal, 23 Nisan 1920’de Meclis'in açılışından iki gün önce Anadolu’daki bütün askeri ve mülki makamlara talimat göndererek Meclis’in Cuma Namazının kılınmasını müteakip dualarla tekbirlerle açılacağını bildirmiştir. TBMM’nin bütün milletvekilleri Cuma günü Hacı Bayramı Veli Camii’nde kılınan Cuma namazının ardından Kuran-ı Kerim okunarak, salât-ü selamlar getirilerek, Sakal-ı Şerif ve Sancak-ı Şerif’in bulunduğu daire ziyaret edilerek ve kurbanlar kesilerek Meclis’in açılışını gerçekleştirmişlerdir. Atatürk bu büyük olayın gerçekleştiği günü Türk ve dünya çocuklarına armağan ederek taçlandırmıştır.

Milli irade bayramı!

23 Nisan çoluk-çocuk topyekûn Türk milletinin milli irade ve ulusal egemenlik bayramıdır. Nutuk'ta ifade edildiği üzere TBMM’nin ilk açılışının Mevlid Kandili'ne denk düştüğü gibi, bu yıl mübarek Mirac Kandili’nin de 23 Nisan Bayramı gününe denk gelmesinin güzel günlerin işareti olmasını arzu ve niyaz ediyorum. Bu büyük günü Türk milletine bayram olarak armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsında tüm gazi ve şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmetler diliyor; Tüm çocuklarımızın ve topyekûn Türk milletinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı gönülden kutluyorum.”