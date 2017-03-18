Prof. Dr. Haydar Baş'ın Çanakkale mesajı

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş, Çanakkale Zaferi’nin 102. Yıldönümü münasebetiyle bir kutlama mesajı yayınladı. Mesajında “Çanakkale Zaferi’nin 102. Yıldönümünü büyük bir coşku ve heyecanla kutluyoruz” diyen Prof. Dr. Haydar Baş, Çanakkale Zaferi’nin iman gücüyle kazanıldığını vurguladı.

BTP Genel Başkanı Prof. Dr. Baş mesajında şunları kaydetti: “Çanakkale Zaferi’nin 102. Yıldönümünü büyük bir coşku ve heyecanla kutluyoruz. Bütün dünyaya “Çanakkale Geçilmez” dedirten bu büyük zaferi bize armağan eden bu milletin kahraman evlatlarının aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz. Mehmet Akif Çanakkale Harbini ele alan şiirinde şöyle der:

Şu boğaz harbi nedir?

Var mı ki dünyada eşi?

Ölüm indirmede gökler, ölü püskürtmede yer

O ne müthiş tipidir, savrulur enkaz-ı beşer.

Dünyada eşi benzeri olmayan bu savaşın bir tarafında ülkesinin işgal edilmemesi için direnen Anadolu’nun yiğit evlatları, diğer tarafında ise insanlığını kaybetmiş bir vahşetle saldıran emperyalist ülkeler topluluğu vardı. Ama ellerinde döneminin en güçlü silah ve mühimmatı olan haçlı ordusu Çanakkale’yi geçemeyecekti. Çanakkale Zaferi’nden sonra çıkan gazetelerde o tarihlerde yarbay olan Mustafa Kemal için “Allah’ın yardımıyla zaferler elde etmiş komutan” denilmekteydi.

Çanakkale, iman gücüyle kazanılmıştır

Hakikaten Çanakkale’yi kazandıran ruh ne silah gücü ne de yanındaki devletlerin desteğidir. Çanakkale, iman gücüyle kazanılmıştır.

"Çanakkale Geçilmez" dedirten o ruh, Allah ile askerin kurduğu bağdı. Türküyle, Kürdüyle, Çerkeziyle, Boşnağıyla, Arabıyla, Alevisiyle ve Sünnisiyle Türk milletinin tek bilek, tek yürek olduğu zaman karşısında hiçbir gücün duramayacağının ispatıdır Çanakkale. Belki de hiçbir savaşta bu kadar olağanüstü hal ve manevi himmet hissedilmemiştir.

Savaşın kaderini değiştiren emir!

Çanakkale Zaferine damgasını vuran ve zaferi en anlamlı şekilde ortaya koyan söz merhum Mustafa Kemal’in “Ben size ölmeyi emrediyorum” sözüdür. Bu emri veren Mustafa Kemal de askerinin en ön safında yer alıyordu. Bu emir üzerine yapılan taarruz hava kararırken sahile yakın ilk sırtlara kadar ulaşıyor ve Çanakkale savunmasının omurgası teşekkül etmiş oluyordu. Esasen Çanakkale Savaşı’nı zafere dönüştüren ruh, bugün yitirdiğimiz ama muhtaç olduğumuz bu haldir. Mustafa Kemal riyasetindeki Türk Milleti, yokluktan bir devleti var etmiş, dilindeki ve gönlündeki Allah ile bu vatanı düşmandan temizlemiştir. Bu bir iman kuvvetidir.

Bu zaferler unutulmamalı!

Çanakkale, emperyalizme ve İslam’a saldıranlara karşı bir liderin ve topyekûn milletin zaferidir. Birlik ve beraberlik tesis edilmiş, düşmanla ittifak asla düşünülmemiştir. Bugün içinden geçtiğimiz tehlikeli süreçte, yine aynı iman kuvvetine ve birliğe ihtiyacımızın olduğu muhakkaktır. Dileriz bu zaferler unutulmaz, bizleri ileriye hazırlamak için hep diri tutulur. Bu dileklerle, bu büyük zaferi bir kez daha kutlar aziz şehitlerimize rahmet dilerim.”

YENİ MESAJ/İSTANBUL