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Prof. Dr. Haydar Baş'ın Çanakkale mesajı

Çanakkale Zaferi’nin 102. yıldönümü münasebetiyle bir kutlama mesajı yayınlayan Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş, “Çanakkale, iman gücüyle kazanılmıştır. "Çanakkale Geçilmez" dedirten o ruh, Allah ile askerin kurduğu bağdı” açıklamasında bulundu

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Prof. Dr. Haydar Baş'ın Çanakkale mesajı

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş, Çanakkale Zaferi’nin 102. Yıldönümü münasebetiyle bir kutlama mesajı yayınladı. Mesajında “Çanakkale Zaferi’nin 102. Yıldönümünü büyük bir coşku ve heyecanla kutluyoruz” diyen Prof. Dr. Haydar Baş, Çanakkale Zaferi’nin iman gücüyle kazanıldığını vurguladı.

BTP Genel Başkanı Prof. Dr. Baş mesajında şunları kaydetti: “Çanakkale Zaferi’nin 102. Yıldönümünü büyük bir coşku ve heyecanla kutluyoruz. Bütün dünyaya “Çanakkale Geçilmez” dedirten bu büyük zaferi bize armağan eden bu milletin kahraman evlatlarının aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz. Mehmet Akif Çanakkale Harbini ele alan şiirinde şöyle der:

Şu boğaz harbi nedir?

Var mı ki dünyada eşi?

Ölüm indirmede gökler, ölü püskürtmede yer

O ne müthiş tipidir, savrulur enkaz-ı beşer.

Dünyada eşi benzeri olmayan bu savaşın bir tarafında ülkesinin işgal edilmemesi için direnen Anadolu’nun yiğit evlatları, diğer tarafında ise insanlığını kaybetmiş bir vahşetle saldıran emperyalist  ülkeler topluluğu vardı. Ama ellerinde döneminin en güçlü silah ve mühimmatı olan haçlı ordusu Çanakkale’yi geçemeyecekti. Çanakkale Zaferi’nden sonra çıkan gazetelerde o tarihlerde yarbay olan Mustafa Kemal için “Allah’ın yardımıyla zaferler elde etmiş komutan” denilmekteydi.

Çanakkale, iman gücüyle kazanılmıştır

Hakikaten Çanakkale’yi kazandıran ruh ne silah gücü ne de yanındaki devletlerin desteğidir. Çanakkale, iman gücüyle kazanılmıştır.

"Çanakkale Geçilmez" dedirten o ruh, Allah ile askerin kurduğu bağdı. Türküyle, Kürdüyle, Çerkeziyle, Boşnağıyla, Arabıyla, Alevisiyle ve Sünnisiyle Türk milletinin tek bilek, tek yürek olduğu zaman karşısında hiçbir gücün duramayacağının ispatıdır Çanakkale. Belki de hiçbir savaşta bu kadar olağanüstü hal ve manevi himmet hissedilmemiştir.

Savaşın kaderini değiştiren emir!

Çanakkale Zaferine damgasını vuran ve zaferi en anlamlı şekilde ortaya koyan söz merhum Mustafa Kemal’in “Ben size ölmeyi emrediyorum” sözüdür. Bu emri veren Mustafa Kemal de askerinin en ön safında yer alıyordu.  Bu emir üzerine yapılan taarruz hava kararırken sahile yakın ilk sırtlara kadar ulaşıyor ve Çanakkale savunmasının omurgası teşekkül etmiş oluyordu. Esasen Çanakkale Savaşı’nı zafere dönüştüren ruh, bugün yitirdiğimiz ama muhtaç olduğumuz bu haldir. Mustafa Kemal riyasetindeki Türk Milleti, yokluktan bir devleti var etmiş, dilindeki ve gönlündeki Allah ile bu vatanı düşmandan temizlemiştir. Bu bir iman kuvvetidir.

Bu zaferler unutulmamalı!

Çanakkale, emperyalizme ve İslam’a saldıranlara karşı bir liderin ve topyekûn milletin zaferidir. Birlik ve beraberlik tesis edilmiş, düşmanla ittifak asla düşünülmemiştir. Bugün içinden geçtiğimiz tehlikeli süreçte, yine aynı iman kuvvetine ve birliğe ihtiyacımızın olduğu muhakkaktır. Dileriz bu zaferler unutulmaz, bizleri ileriye hazırlamak için hep diri tutulur. Bu dileklerle, bu büyük zaferi bir kez daha kutlar aziz şehitlerimize rahmet dilerim.”

YENİ MESAJ/İSTANBUL

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cemal 1 hafta önce

Canakkale savasinda Ehlibeyt yardimini sizden ögrendik anladik Muhterem Hocam.

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Mehmet krl 6 gün önce @cemal

ALLAH bir kere degil her zaman icin hem bu dunyada hem ahirette sizden razi olsun ALLAH n selami uzerinize olsun

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Mustafa Haydar 7 gün önce

Çanakkale tarihte görülen en büyük donanmanın denize gömüldüğü yerdir... Elinde doğru dürüst silah olmayan bir milletin İMANIYLA kazandığı ve Allah'ın Turk Milletinin önüne Mustafa Kemal'i umut olarak koyduğu zaferdir.
Teşekkürler... Muhterem Hocam... Biz Sizin muhteşem yazılarınız ve konuşmalarınızla bu güzellikleri görüyor ve yaşıyoruz...

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Ayşe polat 7 gün önce

Çanakkale geçilmez denen ruh Allah ile asker arasındaki bağdır. Ne güzel bir tespit...bu gün bu bağa ihtiyacımız var...bu sonsuz teslimiyete...Yine asrin tespiti...Allah senden razı olsun ÜSTAD

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Bülent YILDIRIM 6 gün önce

O dönemin ruhunu siz prof.dr. haydar bas beyi dinleyince hissedebiliyoruz ancak. Varolun haydar hoca..

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BEN 1 gün önce

ALLAH EHLİ BEYT VE YARENLERİNDE RAZI OLSUN

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