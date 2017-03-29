Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Prof. Dr. Haydar Baş'ın Regaip kandili mesajı

BTP Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş, bu gece idrak edeceğimiz Regaip Kandili münasebetiyle yayınladığı mesajında, "Regaip, esasen Hz. Peygamber’in (s.a.v.) insanlık için bir bağış, lütuf, ihsan ve kurtuluş vesilesi olması ve bu mananın kâinatı kuşatmasıdır" dedi.

Bu haber kez okundu.

Prof. Dr. Haydar Baş'ın Regaip kandili mesajı

YENİ MESAJ/İSTANBUL

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş, bu gece idrak edeceğimiz Regaip Kandili münasebetiyle bir mesaj yayınladı. Mukaddes 3 ayların girişiyle ilk mübarek gece olan Regaip Kandili’ni idrak edeceğimizi hatırlatan Prof. Dr. Baş, "Bol bağış, lütuf ve ihsan manasına gelen Regaip, asıl ulviyetini ve yüceliğini, sevgili Peygamberimiz İki Cihan Serveri’nin ana rahminde hissedilmesinden, Hz. Muhammed’in nübüvvet nurunun mübarek annesi Âmine Hatun’da görülmesinden, Yüce Resulün bu âleme teşrifinin ilk işareti olmasından alır" dedi.

Bağış ve kurtuluş vesilesi

Regaip'in esasen Hz. Peygamber’in (sav) insanlık için bir bağış, lütuf, ihsan ve kurtuluş vesilesi olması ve bu mananın kâinatı kuşatması olduğunu vurgulayan BTP Lideri, mesajında şu ifadeleri kullandı: "En büyük hidayet rehberi olan Resulü Ekrem (sav), bugün her hususta mustarip olan insanlığın yegâne ışığı ve ümididir. Ona tabi olmadan kurtuluş mümkün değildir. Aynı zamanda Regaip, insanlar arasında bağış, ihsan, esirgeme, merhamet, cömertlik, saygı, sevgi, birlik ve dayanışma fırsatıdır. Yüce Türk Milleti, asırlardır Regaip Kandili’nin manasını anlamış ve onu hayatına hâkim kılmıştır."

Şimdi dayanışma zamanı

"Birlik beraberliğe kardeşlik ve dayanışmaya her şeyden daha ziyade muhtaç olduğumuz bu günlerde kandillerin ve mübarek günlerin önemi büyüktür" diyen BTP Genel Başkanı, mesajını şu ifadeyle tamamladı: "Fert ve toplum dengesi insanın ve insanlığın ihyası ve kurtuluşunun vesilelerinden olan mübarek Regaip Kandilinizi tebrik eder, yüce Türk milletine, İslam âlemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini Cenabı Hak'tan niyaz ederim."

İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
Hz. MuhammedBTPProf. Dr. Haydar BaşIslamMüslümanRegaip Kandili
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100