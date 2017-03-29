Prof. Dr. Haydar Baş'ın Regaip kandili mesajı

YENİ MESAJ/İSTANBUL

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş, bu gece idrak edeceğimiz Regaip Kandili münasebetiyle bir mesaj yayınladı. Mukaddes 3 ayların girişiyle ilk mübarek gece olan Regaip Kandili’ni idrak edeceğimizi hatırlatan Prof. Dr. Baş, "Bol bağış, lütuf ve ihsan manasına gelen Regaip, asıl ulviyetini ve yüceliğini, sevgili Peygamberimiz İki Cihan Serveri’nin ana rahminde hissedilmesinden, Hz. Muhammed’in nübüvvet nurunun mübarek annesi Âmine Hatun’da görülmesinden, Yüce Resulün bu âleme teşrifinin ilk işareti olmasından alır" dedi.

Bağış ve kurtuluş vesilesi

Regaip'in esasen Hz. Peygamber’in (sav) insanlık için bir bağış, lütuf, ihsan ve kurtuluş vesilesi olması ve bu mananın kâinatı kuşatması olduğunu vurgulayan BTP Lideri, mesajında şu ifadeleri kullandı: "En büyük hidayet rehberi olan Resulü Ekrem (sav), bugün her hususta mustarip olan insanlığın yegâne ışığı ve ümididir. Ona tabi olmadan kurtuluş mümkün değildir. Aynı zamanda Regaip, insanlar arasında bağış, ihsan, esirgeme, merhamet, cömertlik, saygı, sevgi, birlik ve dayanışma fırsatıdır. Yüce Türk Milleti, asırlardır Regaip Kandili’nin manasını anlamış ve onu hayatına hâkim kılmıştır."

Şimdi dayanışma zamanı

"Birlik beraberliğe kardeşlik ve dayanışmaya her şeyden daha ziyade muhtaç olduğumuz bu günlerde kandillerin ve mübarek günlerin önemi büyüktür" diyen BTP Genel Başkanı, mesajını şu ifadeyle tamamladı: "Fert ve toplum dengesi insanın ve insanlığın ihyası ve kurtuluşunun vesilelerinden olan mübarek Regaip Kandilinizi tebrik eder, yüce Türk milletine, İslam âlemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini Cenabı Hak'tan niyaz ederim."