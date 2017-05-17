‘Prof. Dr. Haydar Baş ingiliz projesini bozdu’

İcmal Gençlik Derneği tarafından İzmir'de düzenlenen programda konuşan tarihçi yazar Emre Polat Mustafa Kemal Atatürk'e yapılan saldırıları değerlendirdi. "Atatürk'e son yapılan saldırılar aslında bir tarafın, 'artık zamanı geldi, biz bu şekilde saldırırsak da ses çıkmaz' özgüveni ile yapılmıştı ama Haydar Baş Bey gerçeği ortaya çıktı." diyen Polat şöyle devam etti: "Prof. Dr. Haydar Baş Türkiye'de Mustafa Kemal Atatürk noktasında öyle bir algı oluşturdu ki, bu akın akın yayıldı ve şuanda Mustafa Kemal'e laf edenler laf ettiklerine pişman oldular. Bu aslında Türk milletinin Prof. Dr. Haydar Baş’tan nasıl istifade ettiğini gösteriyor."

‘Sağ elimi Ankara'da Mustafa Kemal'e uzattım’

Polat, konuşmasında ikisi Atatürk biri de Prof. Dr. Haydar Baş hakkında olan 3 farklı çarpıcı rüya anlattı:

"Mustafa Kemal Atatürk'e ve mübarek annesine atılan iftiraları gördüğünüz bir süreçte bu 2 rüyanın önemli olduğunu düşünüyorum." diyen Polat'ın aktardığı ilk rüya kurtuluş savaşı yıllarından. Polat, "Kurtuluş Savaş'ının başlangıç döneminde binlerce kilometre öteden Şeyh Sunusi hazretleri Libya'dan kalkıp Anadolu'ya geliyor. Gelmesindeki temel sebep şu; rüyasında bir gün Peygamber Efendimizi görüyor ve elini öpmek istiyor. Peygamber Efendimiz sol elini uzatıyor. Elini öpüyor ama neden sol elini uzattı diye düşünüyor. 'Ya Resûlallah neden sol elinizi uzattınız' diye sorunca; Peygamber Efendimiz 'sağ elimi Ankara'da Mustafa Kemal'e uzattım' diye cevap veriyor" diye konuştu.

‘Mustafa'ya söyle korkmasın, zafer onun olacaktır’

Tarihçi Emre Polat'ın aktardığı ikinci rüya da yine Atatürk ile alakalı. Polat bu rüyayı da şu şekilde nakletti, "Yunan Anadolu topraklarına girmiş, artık Ankara'dan top sesleri duyulmaya başlanmış, işgal her yerde. Mustafa Kemal bugünkü Ankara tren istasyonunun bulunduğu mütevazı bir evde bu savaşı yönetirken sabah erkenden kalkıp hemen yanı başındaki Çavuş Ali Metin'e diyor ki; 'Hemen Fevzi Paşa'yı bul ve buraya getir'. Çavuş Ali Metin, Fevzi Paşa'ya ulaştığında Fevzi Paşa 'ben de zaten oraya gidiyordum' diyor. Fevzi Paşa kapıdan girer girmez Mustafa Kemal diyor ki 'şu kâğıt ve kalemi al ve bugün gördüğün rüyayı yaz.' Aynı anda kendisi de bir kâğıt ve kalem alıp gördüğü rüyayı yazdı. Sonra her ikisi de gördüğü rüyayı birbirine veriyor ve gülümseyerek birbirlerine bakıyorlar. Sonra bunu anlatan Çavuş Ali Metin hatıralarında diyor ki , 'o kağıtları okudum.İkisi de aynı şeyi yazmış. İkisinin de rüyalarında Peygamber Efendimiz Hacı Bayram-ı Veli'ye diyor ki, 'Mustafa'ya söyle korkmasın, zafer onun olacaktır.'”

Hz. Ali rüyası

Emre Polat'ın İzmir'de anlattığı üçüncü rüya ise günümüze ait ve BTP lideri Prof. Dr. Haydar Baş hakkında. Polat o rüyayı da şu şekilde aktardı; "Yine binlerce km öteden Necef'ten gelen ve 30 yıldır İmam Ali'nin türbedarlığını yapan Celal Maaş… 3 defa üst üste aynı rüyayı görüyor. Rüyasında İmam Ali hazretleri diyor ki, 'Benim elim Haydar Baş'ın eli üzerindedir. Hemen onun yanına gidip ona destek olacaksın.'”

‘Haydar Baş İngilizlerin asırlık projesini bozdu’

Bu 3 rüya naklinden sonra "O gün Mustafa Kemal'in üzerinde olan Peygamberimizin eli, Ehl-i Beyt'in eli bugün Prof. Dr. Haydar Baş Bey’in eli üzerindedir. Bunu anlamak için başka daha ne işaret bekliyorsunuz." diyen Emre Polat, Prof. Dr. Haydar Baş'ın Atatürk düşmanlarına verdiği cevaplara dikkat çekti.

"Haydar Baş Bey öyle bir vizyon ortaya koydu ki, bunun üzerine söyleyecek hiçbir söz yok." diyen Polat şöyle devam etti: "Ne dedi; Atatürk demek vatan demektir, dedi. Siz Atatürk'e dost iseniz bu vatanı seviyorsunuz, bu vatanın ayakta kalmasını istiyorsunuz. Eğer Atatürk'e düşmansanız siz bu vatana da düşmansınız demektir. Bu çizgiden hareketle Mustafa Kemal Atatürk'ün mübarek soyunu ortaya koyan da Prof. Dr. Haydar Baş'tır. Bugün Atatürk düşmanlarının Prof. Dr. Haydar Baş'ı gördüğünde neden korkudan titrediklerini daha iyi anlamanız için söylüyorum. Haydar Baş Bey dünyaya yön vermeye çalışan İngilizlerin asırlık projesini bozdu. Atatürk düşmanlarının bugüne kadarki en önemli avantajları sözde Atatürk'ü savunanların Atatürk'ün sözde dinsizliği ile övünmesiydi. Haydar Baş Bey dedi ki, ‘Hayır Mustafa Kemal Atatürk dindardır, Ehl-i Beyt soyundandır.’ Ve emin olun 100 yıllık bir projeyi tarihin çöp sepetine attı.”

‘Türkiye kıskaçtan Haydar Baş ile çıkar’

Konuşmasında Prof. Dr. Haydar Baş'ın Milli Ekonomi Modeli'ne de dikkat çeken Emre Polat şu dikkat çekici ifadeleri kullandı, "Bugün dünyanın dört bir tarafından yüzlerce ilim adamı Haydar Baş Bey’in dünyayı kurtaracak projesini anlatıyor. Nitekim bu 4 milyar insan da yani dünyanın yarısında vücut buldu. Haydar Baş'ın Milli Ekonomi Modeli ile 4 milyar insan refah içinde yaşıyor veya refah içinde yaşamaya adım adım yaklaşıyor.

Dünyanın yarısı bu coğrafyadan çıkmış Haydar Baş'ın modeli ile refah içinde yaşarken bu ülkedeki 80 milyon insanın kabahati ne?

Bugüne kadar birçok sistem denendi. Haydar Baş Bey bunlara ilişkin söylenecekleri söyledi. Bu ülkede parti kurdu seçimlere girdi, ‘yüzde 10 barajı dediniz’ bahaneler ürettiniz. Bununla ilgili hiçbir şey yapmadınız, yapılmadı. Peki, bugün Türkiye'de öyle ya da böyle bir başkanlık sistemi getirildi. Artık Türk milletinin hiç bir bahanesi kalmadı. Açıklıkla ifade etmek gerekiyor, şuan Türkiye'de bir başkan seçeceksiniz ve ülkeyi o yönetecek. Şuan Türkiye öyle bir dar tercihte sıkıştırıldı ki; bir tarafta bugüne kadar ağzından Atatürk kelimesini duymadığımız birileri ile Atatürk'e sözde sahip çıkan ama Atatürk'ün ne olduğunu bilmeyenler arasında sıkışmış bir tercih var. Ama Türk milletinin bu kıskacı bozması kolay. Eğer Türkiye gerçekten kurtulmak istiyorsa Prof. Dr. Haydar Baş Bey’i bu ülkenin başına getirmek zorundadır.”

SELİM AYANOĞLU / İZMİR