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Prof. Dr. Haydar Baş'tan 15 Temmuz mesajı

15 Temmuz kanlı darbe girişiminin ikinci yıldönümü vesilesiyle yazılı bir açıklama yapan Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş, “15 Temmuz 2016’da devlete başkaldıranlara Türk milleti gerekli cevabı vermiştir” dedi

14 Temmuz 2018 Cumartesi 15:04
Prof. Dr. Haydar Baş'tan 15 Temmuz mesajı

YENİ MESAJ/TRABZON

Bugün Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’da devlete karşı giriştiği kanlı darbe girişiminin ikinci yıl dönümü.

FETÖ kanlı darbe girişiminin yıldönümü vesilesiyle Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş, yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamasında 15 Temmuz 2016’da devlete başkaldıran bölücülere Türk milletinin gerekli cevabı verdiğinin altını çizen Prof. Dr. Haydar Baş, “Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) olarak karşımıza çıkan bölücüler, bizim 20 yıldır altını çizdiğimiz, ikaz ettiğimiz tehlikeli hamlede, yani kalkışma harekâtında milletin topyekûn karşı duruşu ile başarısız olmuştur” dedi.

‘20 yıldır ikaz ediyoruz’

Yazılı açıklamasında 20 yıldan bu yana FETÖ tehlikesi konusunda Türkiye’yi bizzat ikaz ettiğine vurgu yapan BTP Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş,"15 Temmuz kanlı darbe girişimine engel olan milletimize milli mücadelenin önderi Atatürk örnek olmuştur” dedi.

Prof. Dr. Haydar Baş 15 Temmuz’un yıldönümü vesilesiyle şu yazılı açıklamayı yaptı:

“15 Temmuz 2016’da devlete başkaldıranlara Türk milleti gerekli cevabı vermiştir.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) olarak karşımıza çıkan bölücüler, bizim 20 yıldır altını çizdiğimiz, ikaz ettiğimiz tehlikeli hamlede, yani kalkışma harekâtında milletin topyekûn karşı duruşu ile başarısız olmuştur.

Kurtuluş Savaşı’nı bir bilek, bir yürek olarak kazanan milletimiz, devletin bekası, vatanın bütünlüğü için canını esirgememiştir.

Milli mücadelenin önderi Mustafa Kemal Atatürk, bu konuda yüce milletimize örnek olmuş, 15 Temmuz zaferi elde edilmiştir.

Türk milleti devleti ile ilelebet payidar kalacaktır.

Bu vesileyle 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimizi şükranla yâd ediyoruz.”

Son Güncelleme: 14.07.2018 18:34
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15 TemmuzDarbeFetöşehitGaziProf. Dr. Haydar BaşHaydar Baş
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