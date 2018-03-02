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Prof. Dr. Haydar Baş tarihin seyrini değiştirdi

Milli Ekonomi Modeli Sosyal Devlet-Milli Devlet kitabının tanıtım törenindeki konuşmasında, “Milli Ekonomi Modeli tarihi değiştiren bir eserdir” diyen Prof. Dr. Ömer Eyercioğlu, “Prof. Dr. Haydar Baş insanlık tarihinde çağ açan, çağ kapatan bir insandır. Ne mutlu bizlere ki onunla aynı havayı soluyoruz. Tarihin akışına hep birlikte şahitlik ediyoruz” dedi

02 Mart 2018 Cuma 00:28
Prof. Dr. Haydar Baş tarihin seyrini değiştirdi

YENİ MESAJ/ANKARA

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş'ın Milli Ekonomi Modeli Sosyal Devlet-Milli Devlet kitabının genişletilmiş yeni baskısının tanıtım ve imza töreni 27 Şubat’ta Ankara'da görkemli bir törenle yapıldı.

Törende alanında uzman bilim adamları da modeli değerlendirdi.

Bu isimlerden biri de Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Eyercioğlu'ydu.

Konuşmasında, "Hepinizin bayramınızı kutluyorum. Bugün bayram" diyerek başlayan Prof. Dr. Eyercioğlu, "Göreceksiniz, 27 Şubatlar dünyada hep bayram olacak. Bu sözü abartılı görmeyin. Mustafa Kemal 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak bastığında 19 Mayıs bayram değildi, ama bugün bayram, hem de en coşkulu bayramımız. Bizim bağımsızlık bayramımız. İşte dünya insanlığı da önümüzdeki çağlarda 27 Şubatları böyle kutlayacak. Dünya Prof. Dr. Haydar Baş Bey’in dünyadaki en büyük zalim, katil olan Kapitalizmi tarihe gömdüğü günü bayram ilan edecek. 27 Şubat 2013'teki Duma günü Kapitalizmin tarihe gömüldüğünün dünyaya ilan edildiği gündür" dedi.

‘Kapitalizmi öldüren kahraman’

"Kapitalizmi öldüren kahraman Kasım 2005'te İstanbul'da doğmuştu" diyen Prof. Dr. Ömer Eyercioğlu konuşmasına şöyle devam etti: "Milli Ekonomi Modeli’nin ilk kongresinde Prof. Dr. Haydar Baş tezini dünyaya ilan etmişti. 2005'e gelindiğinde dünyada ne vardı biliyor musunuz?  Fukuyama'nın tarihin sonu teorisi vardı. Fukuyama, "İnsanlığın ideolojik evriminin ulaştığı en son nokta Liberalizmdir. Modern doğa biliminin bizi getirdiği son nokta Kapitalizmdir, bunun ispatı da yıkılan Sosyalizm ve Kapitalizmdir" diyordu. Dünyadaki bütün bilim adamları, akademisyenler Fukuyama'nın tezini tartışıyor ve ona destek oluyordu. İşte tam o günde yani Liberalizmin, Kapitalizmin zirvede ilan edildiği bir günde bir insan çıkıyor ve onu elinin tersiyle kaldırıp tarihin mezarlığına gönderiyor. Bu insanlık tarihi açısından çok çok önemli bir olaydır."

Tarihi değiştiren eser

"ABD'de Mortgage krizi patladığında 2005 yılı geçmişti ve Rusya yeni yeni Milli Ekonomi Modeli'ni öğreniyordu" diyen Prof. Dr. Ömer Eyercioğlu, şunları söyledi: "Rusya'dan çok önemli bilim adamları Gaziantep'e kadar hocamızın arkasından gelmiş ve bizim evimizde misafir olmuştu. Şunu söylüyorlardı; ‘ABD yıkılıyor.’ Prof. Dr. Haydar Baş ise onlara, 'yanlış düşünüyorsunuz, yıkılan ABD değil, yıkılan sistemdir' diyordu. Yani Mortgage krizi, Kapitalizmin ölüm salasını veriyordu. Bunu gören Rusya meseleyi anladıktan sonra Prof. Dr. Haydar Baş Bey’i Duma'ya çağırarak kapitalizmin mezara inişini dünyaya ilan etmiştir. Onun için Milli Ekonomi Modeli tarihi değiştiren bir eserdir. Prof. Dr. Haydar Baş insanlık tarihinde çağ açan, çağ kapatan bir insandır. Ne mutlu bizlere ki onunla aynı havayı soluyoruz. Tarihin akışına hep birlikte şahitlik ediyoruz. Allah Hocamızı başımızdan eksik etmesin. Hepimize onu anlamayı nasip etsin ve bütün dünya onunla şeref bulduğu gibi biz de onunla, milletimiz de onunla şeref bulacaktır."

Son Güncelleme: 02.03.2018 00:58
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KapitalizmProf. Dr. Haydar BaşHaydar BaşMillî Ekonomi Modeliömer Eyercioğlu
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