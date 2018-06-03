Prof. Lısıchkın: Rusya'yı Haydar Baş kurtardı

YENİ MESAJ/BURSA

27 Mayıs’ta Bursa'da düzenlenen 10. Uluslararası Milli Ekonomi Modeli Kongresi'ne önemli bir mazeretinden dolayı katılmayan, ancak kongrede yapacağı konuşmayı yazılı olarak gönderen Rusya Parlamentosu Duma İhtisas Komisyonu Başkanı ve Uluslararası Bağımsız Ekonomi Modeli Birliği (UBEMB) Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Vladimir Lisichkin, Milli Ekonomi Modeli’yle Rusya’nın nasıl tanıştığını ve aradan geçen zamanda modelden ülkesinin sağladığı faydaları ortaya koyan çarpıcı bir tebliğ sundu.

Rusya’nın komünizmden sonra, elini kaptırdığı kapitalizmle de çözümün olmayacağını kısa bir sürede anladığını ifade eden Prof. Dr. Lisichkin şunları kaydetti: “Kapitalizm acımasız piyasa mekanizmalarıyla hem insanımız eziliyor hem de başta petrol, doğalgaz olmak üzere yeraltı kaynaklarımız özelleştirme adı altında elimizden kayıp, global tefecilerin eline geçiyordu. Emperyalizmin öncüsü olan ABD, Kapitalizmle Rusya'da gücünü daha fazla hissettirmeye başlamıştı. Bu sürecin devamında toplumsal barışı tehdit edecek ‘Arap Baharı’ benzeri hareketlerin Rusya'da da çıkarılacağını öngörmüştük. Bu hususta da Prof. Dr. Haydar Baş’ın fikirlerine başvurmuştuk. Türkiye'ye gelerek içinde Prof. Dr. Rovshen Guliyev'in de bulunduğu seçkin bir grupla Prof. Dr. Haydar Baş'ın fikirlerinden istifade etmiştik.”

‘Kapitalizmden çıkış için çareler arıyorduk’

“Elimizi kapitalizmden kurtaracak ve toplumsal barışımız sağlayacak bir ideolojiye şiddetle ihtiyacımız vardı. Rus aydınları olarak, siyaset adamları olarak arayış içerisindeydik. Ayrıca Rusya olarak bizden, Brezilya, Çin, Hindistan G. Afrika gibi devletler de bir çıkış bekliyorlardı. Bu devletlerin de kapitalizme karşı duracak özgün bir teze, bir ideolojiye ihtiyaçları vardı” diyen Rusya Parlamentosu Duma İhtisas Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Vladimir Lisichkin tebliğinde şu vurguları yaptı: “İşte benim Prof. Dr. Haydar Baş ve Milli Ekonomi Modeli (MEM) ile tanışmam böyle bir zamanda gerçekleşti. Bizim aradığımız tezi, bir Türk bilim insanı olan Prof. Dr. Haydar Baş ortaya koymuştu. Bize, bu tezi destekleyerek dünyaya mal etmek kalmıştı. Desteklediğimiz Haydar Baş’ın tezi, insanlığı kapitalizmin çarkları arasında ezilmekten kurtaracak ve ekonomik bağımsızlığını kazandıracaktı. 2005 yılından bu tarafa düzenlenen bütün uluslararası MEM kongrelerine katıldım. Tebliğler sundum. 2006 yılında Azerbaycan İktisat Üniversitesinin ev sahipliği yaptığı MEM kongresinde katılan ilim adamlarının reyi ile Uluslararası Bağımsız Ekonomi Modeli Birliği’nin (UBEMB) genel başkan yardımcısı seçildim. İktisat matematikçisi olan Rus arkadaşlarımız tezin matematiğini geliştirip, 2007 yılında Almanya'da yapılan kongrede sundular. 2006 yılında Rusya'nın her bölgesinden gelen toplam 480 kişinin katılımıyla gerçekleşen, "Rusya'nın gelecek kalkınma planı" kongresinde bendeniz MEM'in Rusya örneğini sundum. Dakikalarca ayakta alkışlandım. O kongrede MEM'in bir prototipini ortaya koymam Rusya'nın genelinde çok etkili olmuştur. Sonraki süreçte resmi davetli olarak Prof. Dr. Haydar Baş'ı, 27 Şubat 2013 de Parlamentomuz Duma'da canlı olarak dinledik, ikili temaslarda bulunduk.”

Milli para gelince emperyalist para temizlenir

Tebliğinde Prof. Dr. Haydar Baş’ın ‘milli paralarla ticaret’ projesine değinen Prof. Dr. Vladimir Lisichkin açıklamalarını şu sözlerle tamamladı:

“Rusya'da karşılık bulan MEM'in "Milli paralarla ticaret" tezi, BRICS ülkelerinin (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) ortak paydasını oluşturduğu gibi dünyada yeni bir dünya düzeninin doğmasına neden olmuştur. Milli paranın girdiği piyasalarda emperyalist para temizlenir. İnsanlar emek ve üretimlerinin karşılığını sömürülmeden hakkıyla elde ederler. Biz Prof. Dr. Haydar Baş'a inandık, sistemini uyguladık ve bugünlere geldik. Çok mutluyuz.”