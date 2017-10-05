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Prof. Ortaylı: 'Lozan usta işi bir metin'

Prof. Dr. İlber Ortaylı, 'Bandırma Kitap Günleri'nde yaptığı konuşmada, son dönemin en çok tartışılan konularından birisi olan Lozan Barış Antlaşması hakkında konuştu.

05 Ekim 2017 Perşembe 14:14
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Prof. Ortaylı: 'Lozan usta işi bir metin'

Ortaylı, Lozan Barış Antlaşması hakkında seyircilerden gelen bir soru üzerine şu değerlendirmeyi yaptı: “Lozan Barış Antlaşması gayet usta işi bir metindir. İstenen amaç elde edilmiştir. Daha fazla bir şey elde edilmesi mümkün değildir. Karşımızdakiler bizim babamızın oğlu değildir. Fakat Yunanistan’ın babasının oğludur. Yunanistan kaç savaşta yenildiği halde hukuku korunmuş, eski arazileri iade edilmiştir. Balkan Savaşları’nda da açıkça kayırıldı. Lozan’da siyasi kavga çıkmamıştır. Girdiğimiz yer bizimdir dediğimizde onlar bizimle münakaşa dahi edemediler. Trakya’ya ordu girmemişti, 'gireceğiz' dedik çekildiler.”

Türkiye için ümitsiz olmadığını belirten Prof. Dr. Ortaylı, eğitimde müfredatın sürekli değiştirilecek bir konu olmadığını vurguladı. Ortaylı sözlerini şöyle sürdürdü: “Maalesef bugünkü Türkiye yanlış bir tüketimin içindedir. İkide bir program değiştirerek milli eğitim meselesini halledemezsiniz. Milli eğitimde sadece ve sadece iki unsuru vardır: Öğretmen ve öğrenci. Başka her şey teferruattır.”

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Prof. Dr. İlber OrtaylıIlber OrtaylıLozanAtatürk
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