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PTT'de izdiham

Kargoda unutulan ve alınmayan eşyaların satışı hem Avrupa hem de Anadolu Yakasındaki PTT merkezlerinde gerçekleşti. PTT'nin Acıbadem'deki Anadolu Yakası Müdürlüğü'nde saat 10.00'da başlayan satış izdihama neden oldu

09 Mart 2018 Cuma 17:28
PTT'de izdiham

Kargoda unutulan ve alınmayan eşyaların satışı hem Avrupa hem de Anadolu Yakasındaki PTT merkezlerinde gerçekleşti. PTT'nin Acıbadem'deki Anadolu Yakası Müdürlüğü'nde saat 10.00'da başlayan satış izdihama neden oldu.

Fırsatı değerlendirmek isteyenler ürünlerin bulunduğu yerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Kapıların açılmasıyla birlikte onlarca kişi, akıllı cep telefonlarından kulaklıklara, elektronikten kozmetiğe, giyim eşyalarından oyuncaklara kadar bir çok ürünün sergilendiği tezgahlara hücum etti.

Aralarında sıfır telefonların da olduğu akıllı cep telefonları en çok rağbet gören ürün oldu. Cep telefonlarının 10 liradan, parfümler ve kol saatleri 5 liradan satıldı. Kapış kapış giden cep telefonları 15 dakika tükendi. HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
PTTKargoIzdiham
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