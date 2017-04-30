PTT elektronik para ihraç edebilecek

Yapılan düzenlemeyle PTT, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulundan izin almadan faaliyette bulunabilecek ve elektronik para ihraç edebilecek. 690 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkındaki Kanun'da yapılan düzenleme çerçevesinde, elektronik para ihraç eden kuruluşlara, PTT de ilave edildi. Ödeme kuruluşu ve elektronik para kuruluşu ile PTT'nin Kanun kapsamındaki denetimi, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yapılacak. PTT, BDDK'dan izin almadan faaliyette bulunabilecek ve elektronik para ihraç edebilecek. Kanunun diğer hükümlerinin, PTT'ye uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, BDDK tarafından belirlenecek. BDDK, Kanun kapsamında kurumca yapılacak denetim sonucunda PTT'nin, bu Kanun kapsamındaki ödeme hizmeti sunma veya elektronik para ihraç etme faaliyetlerini geçici veya süresiz durdurabilecek.

Elektronik Para, tam olarak, kullandığınız bilgisayarın sabit diskinde sizin adınıza bulunan, ve internet üzerinde yaptığınız alışverişlerde harcayabileceğiniz paradır. Siz harcama yaptıkça, harcadığınız miktar toplamdan düşülür.