Putin bugün Türkiye’ye geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin’in Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapacakları görüşmede, Türkiye ve Rusya arasındaki ikili ilişkilerin ele alınmasının yanı sıra başta Suriye ve Irak olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması öngörülüyor.

Ziyaret hakkında Sputnik’e açıklama yapan Ahmet Berat Çonkar, “Bu ziyaret, devlet başkanları seviyesinde ilişkilerin gelmiş olduğu olumlu noktaya işaret ediyor. Çünkü devlet başkanları düzeyinde bölgesel konularda, ikili ilişkilerde yakın bir koordinasyon içerisinde fikir alışverişi ve bazı ortak istişarelerle hareket ettikleri anlaşılıyor. Bu da Türkiye-Rusya ilişkileri, bölgenin istikrarı ile Suriye ve Irak’taki gelişmeler açısından iki ülkenin daha yakın, daha koordineli hareket ettiklerinin bir göstergesi” dedi.

Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemlerini alım sürecinin devam ettiğini ifade eden Çonkar, “Bu konu önemli bir husus. Onun belki de daha hızlı şekilde ilerletilebilmesi konusunda devlet başkanlarının bir araya gelip bu konuları görüşmeleri yararlı olacaktır” diye konuştu.

Çonkar, “Kuzey Kore’deki gerginlik, ABD ile yaşanan kriz, Myanmar meselesi, bu tür çok sıcak noktalarla ilgili Türkiye ve Rusya’nın yakın istişarelerde bulunması, iki büyük bölge devleti ve küresel güç olarak bu meseleleri olumlu şekilde etkileyebilecek, barışı muhafaza edebilecek adımların atılması noktasında bu konuların ele alınacağını tahmin ediyorum.” dedi.