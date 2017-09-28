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Putin'den S-400 ziyareti

Rusya Devlet Başkanı Putin, bir kez daha Ankara'da... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile akşam yemeğinde de bir araya geldi. İkili görüşmelerde Suriye'nin İdlib kentindeki çatışmasızlık bölgeleri, S-400 füzeleri, doğalgaz boru hatları ve Irak'ın kuzeyindeki bağımsızlık referandumu yer aldı.

28 Eylül 2017 Perşembe 23:35
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Putin'den S-400 ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ağırladı. Erdoğan ve Putin akşam yemeğinde e bir araya geldi.

İki lider ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

İki lider Suriye'nin İdlib kentindeki çatışmasızlık bölgeleri, S-400 füzeleri, Irak'ın kuzeyindeki bağımsızlık referandumu, doğalgaz boru hatları, Türkiye’nin Rusya’ya domates ihracatı başlıklarını ele aldı.

Rusya referanduma kayıtsız

Rus Moskovsky Komsomolets gazetesi yazarı Elena Yegorova, Putin’in Ankara ziyaretini ele aldığı analizinde, Rusya'nın Irak'ın kuzeyindeki referandumdan petrol fiyatları ve silah arzı açısından istifade edeceğini kaydetti. 2014 yılındaki Kırım referandumunu da hatırlatan Yegorova, Kremlin'in "Kürdistan referandumunu kınamasının garip olacağını" yazdı.

Öte yandan Türkiye uzmanı Timur Akhmetov, Ankara'nın henüz Peşmerge yönetimine karşı sert yaptırımlar uygulamaya hazır olmadığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kullandığı dilin arkasında milliyetçi damara oynamak yattığını savundu.

Nezavisimaya gazetesinde görüşlerine yer verilen araştırmacı Kirill Vertyayev ise "Türkiye ekonomik yaptırımlar açıklasa bile bunlar göstermelik olacak. Irak Kürdistan'ın da büyük yatırımları olan Türk iş dünyası, böylesine büyük bir pazarı kaybetmek istemeyecektir" diye yazdı.

 HALİL MEMİŞ/İSTANBUL

Son Güncelleme: 29.09.2017 14:19
Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıErdoğanPutinRusyaAnkaraS-400
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