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Putin'e Kudüs teşekkürü

ABD'nin politikalarına karşı son aylarda ortak tavır belirleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin bir telefon görüşmesi yaptı. Erdoğan, Rus mevkidaşına Rusya'nın BM'de oylanan Kudüs kararına verdiği destekten ötürü teşekkür etti.

22 Aralık 2017 Cuma 08:34
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Putin'e Kudüs teşekkürü

ABD'nin Ortadoğu'da pervasızca attığı adımlar, Türkiye ile Rusya'yı adeta müttefik haline getirdi. İki ülke arasındaki yakınlaşma BM'de oylanan Kudüs kararında da kendini gösterdi.

Rusya, Türkiye'nin teklifiyle gündeme gelen karara destek verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşı Putin'e teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gerek Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinde gerek BM Genel Kurulu'nda Kudüs konusunda sunulan karar tasarılarına desteklerinden dolayı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e teşekkür etti.

Görüşmede, BM Genel Kurulunda 21 Aralık'ta alınan kararla, ABD’nin Kudüs konusundaki beyanının gayri hukukiliğinin ortaya konulmasının memnuniyet verici olduğu vurgulandı. İki lider, bölgenin barış ve istikrarı açısından da büyük önem taşıyan Kudüs konusunda BM kararlarına ve uluslararası hukuka bağlı kalınmasının önemine dikkati çekti.

Doğu Guta’ya insani yardım eriştirilmesi konusu başta olmak üzere Suriye’deki son gelişmeler hakkında görüş teatisinde bulunulan görüşmede, Astana sürecine de değinildi.

Enerji ve savunma sanayisi dahil ikili ilişkilerde alınan kararları hayata geçirmeye yönelik çalışmaların sürmesinden memnuniyetlerini dile getiren  Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Federasyonu Başkanı Putin, ilerleyen süreçte de her konuda yakın temas halinde olma konusunda mutabık kaldı.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıErdoğanPutinKudüsBMFilistinABDTrump
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