Putin ve Şi'den ortak deklarasyon

Çin'in başkenti Pekin'de bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ortak deklarasyona ve bir dizi belgeye imza attı. Liderler, özellikle İran'ın nükleer anlaşmasının geçerliliğini sürdürmesi için gerekli çabayı göstereceklerini vurguladı.

Çin'in Qingdao kentinde yapılacak Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'ne katılmak üzere Çin'e giden Putin'in üç günlük ziyaretinin ilk durağı başkent Pekin oldu. Putin ve Şi, yaptıkları görüşmenin sonunda ortak deklarasyon, uluslararası araç trafiğine dair anlaşma ve yatırım işbirliğinin pekiştirilmesine dair memorandum imzaladı.

Taraflar, uzayın keşfi, nükleer enerji ve bilim alanında da bir dizi belge imzaladı. Ortak deklarasyona göre Putin ve Şi, ABD'nin Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) olarak da bilinen, İran ve P5+1 ülkeleri imzalanan nükleer anlaşmadan çıkması sonrası anlaşmanın geçerliliğini koruması için her türlü çabayı gösterme kararı aldı. Bazı ülkelerin Avrupa ve Asya'da tek taraflı olarak füze savunma sistemleri konuşlandırdığına dikkat çeken liderler, bunun Rusya ve Çin'in güvenliğine darbe vurduğunu ifade etti. HABER MERKEZİ