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Puzzle hız yarışması terör kurbanına ithaf edildi

3. Türkiye Puzzle Hız Yarışması, Beşiktaş'taki terör saldırısında yaşamını yitiren Selin Çelik anısına gerçekleştirilecek.

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Puzzle hız yarışması terör kurbanına ithaf edildi

"Puzzle Dikkat ve Sabır İster Biz ise Hız!" sloganıyla 2015'te ilk kez düzenlenen Türkiye Puzzle Hız Yarışmasının üçüncüsünün ön elemeleri ve seçmeleri, 25 Mart'ta İstanbul Torium Alışveriş Merkezinde yapılacak. Yarışmanın finali ise 26 Mart'ta Kats Sahne Esentepe'de gerçekleştirilecek. İnternet üzerinden 20 Mart'a kadar başvuru yapılabilecek yarışmayla ilgili detaylı bilgiye "www.turkiyepuzzle.com" adresinden ulaşılabilecek. Yarışmayı düzenleyen Özensan AŞ'nin genel koordinatörü Pelin Çelik, yarışmaya ilişkin yaptığı açıklamada, 10 Aralık 2016'da tüm Türkiye'nin bir kez daha terör saldırısının acısını yüreğinde hissettiğini belirtti. Çelik, en küçük kardeşi Selin Çelik'in hain saldırıda ağır yaralandığını ve 11 Aralık'ta hayatını kaybettiğini ifade etti. AA

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