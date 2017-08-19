PYD açıkça tehdit etti! Türk askerini Suriye'den...

Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu olan PYD’nin başını çektiği Suriye Demokratik Güçleri (SDG) bünyesinde “Devrimci Kuvvetler” adında yeni bir askeri grup kuruldu. Suriye’nin Şehba bölgesinde kurulan grubun amacı, “bölgede güvenlik ve istikrarı sözde korumak” olarak tanımlandı.

PYD kontrolündeki terörist grup, "Osmanlı kolonicilerini ülkeden atacağız" sözleriyle Türkiye'ye tehditler savurdu.

Grubun krulduğunu açıklayan Hesam Hidro, “Suriye savaşının 7’inci yılındayız. Özellikle son bir kaç ayda kuzey Halep’teki köylerimizin birçoğunu Türk güçleri bombaladı ve hala da saldırılarını devam ettiriyorlar.

İsyancı güçler, Suriye halkına, ellerindeki tüm imkanlarla terör saldırılarına karşı Suriye’yi savunacaklarının ve Osmanlı kolonicilerini ülkeden atacaklarının sözünü veriyor” diyerek Türkiye'yi tehdit etti.

HABER MERKEZİ