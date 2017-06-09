PYD'den şok açıklama! Barzani planı devrede

Başta Katar krizi olmak üzere birçok bölgesel sorun nedeniyle dikkatlerin başka taraflara yoğunlaşmasını fırsat olarak değerlendiren Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, bağımsızlık referandumunun 25 Eylül’de yapılacağını açıkladı.

Bağımsızlık referandumunun gerçekleştirmesi için imzaladığı kararnameyi ilgili birimlere gönderen Barzani, Seçim ve Referandum Bağımsız Yüksek Komisyonu’nun bağımsızlık referandumunun zamanında yapılması için gerekli tüm çalışmaları zamanında tamamlamasını istedi. Barzani Yönetiminden yapılan açıklamada bağımsızlık referandumunun IKBY idaresi dışındaki Kürt bölgelerinde de gerçekleştirileceği ifade edildi. Tek taraflı bağımsızlık açıklamasına Bağdat sert çıktı. Erbil'in 25 Eylül'de yapacağı bağımsızlık referandumuyla ilgili açıklama yapan Irak Merkezi Hükümet Sözcüsü Salim al-Jabouri, 'Bu tek taraflı referandumu reddediyoruz' dedi.

IKBY'nin referandum kararına Türkmenler de tepki gösterdi. Irak Türkmen Cephesi Başkanı (ITC) Erşet Salihi, IKBY'nin 'bağımsızlık referandumu' planına tepki göstererek, "Türkmenlerin yoğunlukla yaşadığı bölgenin bu referanduma katılmasını kesinlikle kabul etmeyeceğiz" dedi.

Türkiye: Vahim hata olur

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden (IKBY) gelen bağımsızlık referandumu adımlarına Türkiye'den de tepki geldi. Referandum kararının vahim bir hata olacağının dile getirildiği Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: "IKBY'nin 25 Eylül'de 'bağımsızlık referandumu' yapma planının vahim bir hata teşkil edeceğini düşünüyoruz. Irak'ın toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin muhafaza edilmesi, Türkiye'nin Irak politikasının temel ilkelerinden biridir. Bu ilke bölgede kalıcı istikrar, barış, güvenlik ve refahın ön koşulları arasındadır. Irak halkının içinde bulunduğu bu olağan dışı koşullarda, üstelik statüsü tartışmalı bölgeleri de içerecek şekilde yapılacak bir referandumun halkın iradesini yansıtmaktan uzak kalacağı açıktır."

Dışişleri'nden bu açıklama gelmesine karşın AK Parti'den Barzani'nin referandum kararına destek veren bir açıklama geldi. AK Parti Diyarkabır Milletvekili Galip Ensarioğlu ise "Kürdistan’da yaşayan halk buna karar verir. Herkese de düşen buna saygı göstermektir" diye konuştu.

ABD, Barzani'ye cesaret verdi

Irak ve Türkiye’nin tepki gösterdiği Barzani yönetiminin kararına ABD'den tüm tarafları idare eden bir açıklama geldi. Bir taraftan 'bağımsızlık meşru hak' diyerek Barzani yönetimine cesaret vermeyi ihmal etmeyen ABD, diğer taraftan da artık anlamı kalmayan Irak'ın toprak bütünlüğünden bahsetti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, referandum ile ilgili olarak, “IKBY’nin meşru özlemlerini anlıyor ve takdir ediyoruz” dedi. Açıklamasının devamında “ABD olarak birleşik, istikrarlı, demokratik ve federal bir Irak’ı destekliyoruz” diyen Nauert, DEAŞ’la savaş tamamlanmadan gündeme getirilen referanduma ilişkin endişelerinin olduğunu aktardı.

PYD baklayı ağzından çıkardı

Barzani Yönetimine bu tepkiler gelirken diğer taraftan PKK'nın Suriye'deki kolu olan PYD'den dikkat çekici bir açıklama geldi. PYD yöneticilerinden Aldar Halil, IKBY ile Rojava'nın konfederasyon çatısı altında bir araya gelebileceğini söyledi.

Gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye ve Irak sınırlarının değişmesinin Kürtlerin lehine olacağını söyleyen Halil, "Sizden Kürdistan Bölgesi ile Rojava arasındaki sınırın kaldırılması talebinde bulunulursa, sınırı kaldırmaya hazır mısınız?" şeklindeki soruya "Konfederal sistem çatısı altında bir araya gelebiliriz. Sınırların değişmesi bir başka konu. Mevcut durumda herkes Suriye'nin, Irak'ın ve Türkiye'nin sınırlarının değişmemesi konusunda hemfikir. Ancak şayet bu sınırların değiştirilmesi mümkün olursa bu Kürtler için son derece faydalı bir gelişme olur. Ancak bu sınırların muhafazasının da bir çaresi vardır. O da konfederal bir sistem çatısı altında Kürtlerin birliğinin sağlanmasıdır” dedi.

Bağdat sinsi plana tepkili

Bağdat yönetimi, Peşmerge lideri Barzani'nin bağımsızlık yönünde atacağı herhangi bir tek taraflı adımı reddedeceklerini belirtti. Hükümet Sözcüsü Saad el Haditi, "Hiçbir taraf kendi başına, diğer taraflardan izole bir şekilde Irak'ın kaderine karar veremez. Irak, anayasal açıdan, demokratik, federal ve tam egemen bir ülkedir. Herhangi bir tarafın atacağı adım anayasaya bağlı olmalıdır" dedi.

Barzani, Ortadoğu'yu Yugoslavya'ya benzetmişti

Peşmerge Lideri Mesud Barzani, Mart ayı başında İtalyan La Stampa'ya verdiği mülakatta, Ortadoğu'daki mevcut durumu "Çekoslovakya ve Yugoslavya'nın dağılmasına" benzeterek, "Doğu Avrupa halkları nasıl kendi devletlerine sahip olduysa Kürtlerin de kendi devletlerine sahip olma hakkı vardır" demişti.