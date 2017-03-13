PYD Münbiç'e yerleşiyor

Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD, ABD ve Rusya'dan aldığı destekle cüretkat adımlar atıyor. Son olarak Münbiç Yasama ve Yürütme Konseyleri'ni ilçede toplayan PYD sivil yönetim kurduğunu resmen ilan etti.

Günlük hizmetleri sağlamak amacıyla kurulduğu öne sürülen sözde yönetim bünyesinde 13 farklı komite oluşturuldu. PYD'ye bağlı kaynaklardan yapılan açıklamaya göre, bu komiteler sağlık, eğitim, güvenlik, savunma gibi hizmetler üstlenecek. Açıklamada ayrıca 132 kişiden oluştuğu söylenen "Yasama Konseyi"nin eş başkanlarının da seçildiği belirtildi.

PYD'nin açıklamasına göre, Münbiç'te daha önce Yasama ve Yürütme komiteleri ilan edilmişti. Bu komiteler en son 20 Şubat'ta Münbiç'te toplanmıştı. Ancak yeni yönetimin ilan edilmesiyle bu iki yapı konsey halini aldı ve başkanları seçildi.

Gelen bilgilere göre Münbiç Yasama Konseyi ve Sivil Yönetim, yeni Yürütme Konseyini ve onun altındaki 13 komiteyi onayladı. 13 komitenin görevleri ise; Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Savunma, Kadın, Kültür, Belediyeler, Sosyal işleri ve çalışma, Maliye, Ekonomi, Gençlik, Eğitim, Şehitler komiteleri şeklinde açıklandı.

Rus basınına açıklama

Münbiç'teki gelişmeler ilk olarak, Suriye-Türkiye sınırındaki Kobani (Ayn el-Arab) ilçesindeki PYD sorumlusu Ewwas Eli'nin, Rus haber ajanslarına yaptığı açıklamayla ortaya çıkmıştı.

Eli, Münbiç'te örgütün "özerk yönetim” kuracağını açıklamıştı. Türkiye'nin El Bâb'dan sonraki hedefin Münbiç olduğu yönündeki açıklamalarından sonra ABD, bölgeye askeri güçlerini arttırdı. Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) bağlı Münbiç Askeri Konseyi de, Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında savaşan Özgür suriye Ordusu (ÖSO) ile cephe hatlarını Suriye ordusuna teslim edeceğini açıklamıştı.

ABD sözünü tutmadı!

PKK'nın Suriye'deki kolu PYD'nin silahlı kanadı olan YPG'ye verilen destek Türkiye'nin tepkisine sebep olunca ABD, bu desteği 2015 Ekim ayından itibaren yeni bir yapı oluşturarak devam ettirmeye başladı.

Bu tarihte sınırlı sayıda Arap, Süryani ve Türkmen gücü de YPG'ye katarak Suriye Demokratik Güçlerini (SDG) oluşturdu. SDG'nin omurgasını ve komutasını yine YPG oluşturuyor. SDG güçleri Türkiye'nin kırmızı çizgi olarak ilan ettiği Fırat'ın batısına ABD'nin verdiği destekle geçti.

Türkiye'nin itirazlarına karşı ABD, SDG'nin Münbiç'i ele geçirdikten sonra oradan çekileceği yönünde söz vermişti. SDG Münbiç'i Ağustos 2016'da ele geçirdi. Ancak Washington'un verdiği çekilme sözü tutulmadı.