PYD-YPG'den 100 bin kişilik ordu hazırlığı!

Türkiye'yi Münbiç ve Rakka'dan dışlayan ABD ve Rusya, terör örgütü PKK uzantısı PYD-YPG'ye ise tam destek sağlıyor.

Suriye'nin kuzeyinde ABD-Rusya eliyle Kuzey Irak benzeri ikinci bir yapı oluşturuluyor. Bölgeden gelen haberler Suriye'nin kuzeyinde adım adım özerk bir yapının oluşturulduğunu gösteriyor.

ABD-Rusya işbirliğiyle bölgede kurulması planlanan özerk yapıya Türkiye'nin izin vermeyeceğini bilen bu iki devlet, Türkiye'ye karşı müttefik gibi davranıyor.

Bu bağlamda Türkiye'nin tüm itirazlarına rağmen PYD-YPG'ye destek veren ABD-Rusya, bu terör örgütünün casaretlendirmeye devam ediyor. Son olarak YPG'den 'düzenli ordu kuruyoruz' açıklaması geldi.

Hedef 100 bin kişilik düzenli ordu

Şu ana kadar sahada 60 bin civarında militanı olduğu ifade edilen PYD-YPG'nin bu sayıyı önümüzdeki süreçte 100 bine çıkarmayı planladığı açıklandı.

Terör örgütü YPG sözcüsü Redur Xelil'in Reuters'a yaptığı açıklamada, "YPG'yi iyi organize olmuş bir orduya sahip olmasını sağlamak için ciddi bir motivasyon içerisindeyiz" dedi.

2017 yılı başından bu yana her biri 300 savaşçıdan oluşan 10 yeni tabur kurduklarını söyleyen Xelil, bu yılın ikinci yarısına kadar 100 bin savaşçıya ulaşmak istediklerini belirtti.

YPG Sözcüsü "Savaşın farklı taktikleriyle iyi eğitilmiş disiplinli ve birbirine bağlı bir askeri güç, bizi korumak ve varlığımızı, haysiyeti hak eden büyük bir ulus olarak teyit etmek için gerçek garantidir" ifadelerini de kullandı.

ABD Rakka'dan sonra Suriye'de devlet kurduracak

ABD'nin Suriye'de desteklediği ana güç haline gelen söz konusu terör örgütü, müttefikinden askeri, siyasi ve ekonomik destek alıyor. Örgütü birçok ülke ordusunda dahi bulunmayan ağır silahlarla donatan ABD'nin amacı, Suriye’nin kuzeyinde bir Kürt devleti kurmak.

Ortadoğu Uzmanı Joshua Landis, Syria Comment’ta ABD’nin Rakka operasyonundan sonra Suriye’de bağımsız bir Kürt devleti kuracağını yazdı.