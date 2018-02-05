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PYD/YPG sanalda mevzilendi

Afrin'de sahada tutunamayan terör örgütü PYD/YPG, Zeytin Dalı Harekatını "sivilleri hedef alan bir operasyon" gibi göstermek ve Türkiye'ye karşı olan cepheyi güçlendirmek için sosyal medya yalanlarına sarılıyor.

05 Şubat 2018 Pazartesi 15:26
PYD/YPG sanalda mevzilendi

Terör örgütü PYD/YPG, Zeytin Dalı Harekatı'nı uluslararası arenada "sivilleri hedef alan bir operasyon" gibi göstermek ve Türkiye'ye karşı oluşan cepheyi güçlendirmek için sosyal medya yalanlarına sarıldı.

Türkiye karşıtı yabancı ülke ve mihraklardan da destek gören terör örgütü, mevzilendiği bu alan üzerinden yalan ifadeler, çarpıtma açıklamalar ve sahte fotoğraflar kullanıyor.

Avrupa ülkelerinin parlamentolarındaki bazı milletvekilleri, işlediği insan hakları ihlallerini, azınlıklara dönük baskılarını, savaş suçlarını ve uyuşturucu ticaretini görmezden geldikleri terör örgütü PYD/YPG'nin algı operasyonlarına destek veriyor.

Söz konusu milletvekilleri, özellikle sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarda, terör örgütü PYD/YPG'nin yalan ifadeler, yıllar önce çekilmiş ya da başka yerlerden alınmış fotoğrafları üzerinden Zeytin Dalı Harekatı aleyhinde çalışıyor.

Kamu Diplomasisi Koordinatörü Ali Osman Öztürk, yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK/PYD-YPG'nin aslında sosyal medya kabiliyetinin olmadığına işaret etti.

Uluslararası medyanın terör örgütünün haber kaynaklarını kullanan ve onlardan gelen bilgileri öne çıkaran bir tutum sergilediğini anlatan Öztürk, algı yönetiminde karşı karşıya kalınan en büyük sorunun bu olduğunu belirtti.

Öztürk, Türkiye'deki hükümet yetkililerinin verdiği bilgi ve açıklamalarını dikkate almayan bu çevrelerin, terör örgütleri tarafından yapılan paylaşım ve iddiaları televizyon ve diğer haber kanallarında en iyi şekilde haber konusu yaptıklarını söyledi.

AA

Son Güncelleme: 05.02.2018 18:57
Anahtar Kelimeler:
TerörSOSYAL MEDYAAfrinPKKPygPyd
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