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Ramazanda fıstıklı baklava yok!

Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Başkanı Mehmet Yıldırım, çiftçiden kilosu 60 TL’ye alınan baklavalık fıstığın Ramazan öncesi stokçular tarafından 210 TL'ye piyasaya sürüldüğüne işaret etti

12 Mayıs 2018 Cumartesi 17:15
Ramazanda fıstıklı baklava yok!

Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Başkanı Mehmet Yıldırım, çiftçiden kilosu 60 TL’ye alınan baklavalık fıstığın Ramazan öncesi stokçular tarafından 210 TL'ye piyasaya sürüldüğüne işaret ederek, "Şu anda fıstığın fiyatı 70 TL olması gerekirdi. Bu kadar fahiş bir kâr ne ahlakidir ne de hukuka uygundur. Stokçulara kara borsacılara fırsat vermeme adına Ramazan ayında fıstıklı baklava satmama kararı aldık. Fıstık yerine ceviz, badem, fındık gibi ürünlerden baklava üretimine ağırlık vereceğiz" ifadelerini kullandı.

BAKTAD yapılan açıklamaya göre, ramazan ayına sayılı günler kala stokçular baklavalık fıstığın kilosunu 210 TL’ye yükseltince baklava üreticileri fıstıklı baklava üretmeme ve durumu boykot etme kararı aldı. BAKTAD öncülüğünde sektörün önde gelen tatlı üreticileri bir araya gelerek, baklava sektörünün yaşadığı sıkıntılar konuşuldu. Sektör temsilcileri soruna çözüm bulmak için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile görüşmeyi planlıyor.

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte stokçuların fıstık fiyatını yüzde 300 artırdığına dikkati çeken Yıldırım, “Sektörde denetleyici ve belirleyici mekanizmaların oluşmamasından dolayı, bu boşluktan faydalanan karaborsa stokçular piyasaya zarar vermektedir" ifadelerini kullandı.

Yıldırım, 2017 yılının başından bu yana karaborsacı stokçularının eline geçen haksız kazancın 4 milyar 250 milyon TL olduğunu iddia ederek, "Bu para tamamen baklava sektörünün ve tüketicinin cebinden çıkmıştır. Sektörümüz geldiğimiz noktada, günlük bin 100 ton baklava üretmektedir. 50 bin imalatçı çalışanı, satıcılarıyla bu 100 bini geçmektedir. İhracatımız 2017 yılında 20 milyon TL civarındadır. Böylesi büyük bir sektör 3-5 tane karaborsacının eline bırakılmamalıdır” ifadelerini kullandı. 

Son Güncelleme: 12.05.2018 18:01
Anahtar Kelimeler:
RamazanBaklava
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