Ramazanda sınav büyük dert

RECEP BAHAR/İSTANBUL

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), TEOG yerine getirilen liselere yerleştirmede merkezi sınav 2 Haziran Cumartesi günü yapılacak. Başlangıçta isteğe bağlı olduğu ilan edilen ancak 8. sınıf öğrencilerinin yüzde 85'inin katılacağı sınavın özellikle Ramazan ayına denk getirilmesi, oruç tutan öğrencileri olumsuz yönde etkiliyor.

Yeni Mesaj'ın yaptığı araştırmaya göre beslenmelerini iftar-sahur düzleminde gerçekleştiren öğrenciler, uyku düzeninde ve ders çalışma programlarında sıkıntı yaşamaya başladı. Bu nedenle çok sayıda öğrenci oruç tutmayı bıraktı. Bazı öğrencilerin de sınav günü oruç tutmayacağı bilgisine ulaştık. Oysa TEOG sınavları Kasım ve Nisan aylarının son haftalarında yapılıyordu.

Öğrencilerin tamamına yakını giriyor

Adı bile resmen tam olarak konmayan ancak basının ve eğitim dünyasının Liselere Giriş Sınavı (LGS) olarak adlandırdığı sınava 996 bin öğrenci başvurdu. Bu yıl 8. sınıflarda 1 milyon 175 bin öğrenci eğitim görüyor. Sınava girecek öğrencileri oranı ise yüzde 85...

Oysa Milli Eğitim Bakanlığı bu sayının 200 bin civarında olmasını bekliyordu. TEOG'da alınan puanlar aynı zamanda okul sınavları yerine geçtiğinden tüm öğrencilerin sınava girmesi zorunluydu. LGS'de alınan puanlar okul sınavı yerine geçmiyor ancak çok sayıda okul LGS nedeniyle bir dönemde yapılan sınav sayısını 3'ten ikiye indirdi.

İki farklı sınav yapılacak

Merkezi sınav, 8'inci sınıf öğretim programları esas alınarak yapılacak. 2 Haziran Cumartesi günü düzenlenecek sınav, aynı gün iki bölüm halinde uygulanacak. Sınavda çoktan seçmeli 90 soru yöneltilecek. Sınavın birinci bölümü saat 09.30'da, ikinci bölümü ise saat 11.30'da başlayacak. Sınavın, birinci bölümü 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve 75 dakika sürecek, ikinci bölümde sayısal alandan 40 soru yöneltilecek ve 60 dakika sürecek.

Sözel bölümde, 8'inci sınıf Türkçe dersinden 20, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, yabancı dil derslerinden 10'ar olmak üzere 50 soru, sayısal bölümde ise matematik ve fen bilimleri derslerinden 20'şer olmak üzere 40 soru yöneltilecek. İki bölüm arasında verilen 45 dakikalık süre, öğrencilerin ihtiyaçlarını gidermesi ve dinlenmesi için kullanılacak. Bu sürede öğrenciler, okullardan ayrılamayacak.

Saat 09.00'da sınava gireceğiniz okulda olun

Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrencilerin en geç saat 09.00'da sınava girecekleri okulda hazır bulunmaları gerekiyor. Öğrenciler, sınava gelirken yanlarında fotoğraflı sınav giriş belgesi, geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı veya geçerlik süresi devam eden pasaport, yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen resimli, mühürlü kimlik belgesi) ile en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracak.

Geçerli kimlik belgesi ve fotoğraflı sınav giriş belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacak. 2 Haziran'da yapılacak merkezi sınavın sonuçları 22 Haziran'da açıklanacak. Sınavla ve sınavsız öğrenci alan okullara tercih ve yerleştirmeye ilişkin iş ve işlemler, 2018 yılı Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'nda yer alacak.

