Anayasa değişikliği referandumu, gümrük kapılarında, havalimanlarında ve dış temsilciliklerde resmen başladı. Yurt dışında yaşayan vatandaşlar Türkiye’nin 12 kara gümrük kapısı, 17 havalimanı gümrük kapısı ile 13 liman gümrüğünde oluşturulan alanlarda oylarını kullanabilecek.

Vatandaşların üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası yazan nüfus cüzdanı veya pasaportu ile yoksa kimlik numarası yazan başka bir belge ile seçim noktasına gitmeleri istendi. Seçmenler, seçimler ve seçmen kayıt bilgilerine Yüksek Seçim Kurulu (YSK) internet sitesinden ayrıntılı olarak ulaşabiliyor.

Oy verme işleminin ilk gününde Atatürk Hava Limanı Dış Hatlar Terminali'nde oy vermek isteyen gurbetçiler tarafından uzun kuyruklar oluştu. Atatürk Havalimanı geliş ve gidiş katına toplam 12 sandık konuldu.

Sınır kapılarında oy verme işlemi başladı

Avrupa’nın en büyük dünyanın ikinci büyük kara sınır kapısı olan Kapıkule’de kurulan sandıklarda da referandum oylaması başladı. Kapıkule’de 104 No’lu yolcu peronuna kurulan sandıkta görevliler, 16 Nisan tarihine kadar 24 saat esasına göre çalışarak, Türk vatandaşlarının oy kullanması için görev yapacakları bildirildi.

Sabah 08.00 itibariyle kurulan sandıklarla, Almanya ve Bulgaristan’dan olmak üzere çeşitli Avrupa ülkelerinde yaşayan Türk vatandaşları, oylarını kullandı. Vatandaşlar ayrıca Sarp, İpsala, Kapıkule, Hamzabeyli, Dilucu, Dereköy karayolu gümrük kapıları, Şakirpaşa, Esenboğa, Antalya, Çardak, Eskişehir, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Atatürk, Sabiha Gökçen, Adnan Menderes, Erkilet, Konya, Dalaman, Bodrum-Milas, Samsun, Trabzon, Zonguldak havalimanı gümrük kapıları ile Kuşadası, Ayvalık, Derince, Mersin, Taşucu, Marmaris, Samsun liman gümrük kapılarında oy kullanabilecek. Gümrük kapılarında oy verme işlemi, 16 Nisan saat 17.00'ye kadar sürecek.

Gurbetçiler sandığa gidiyor

Gurbetçiler de yaşadıkları ülkelerde oy kullanmaya başladı. Fransa, Almanya, Avusturya, Belçika, İsviçre ve Danimarka da referandum başladı. Almanya'da 13, Avusturya'da üç, Belçika'da iki, Fransa'da altı, Danimarka'da bir, İsviçre'de üç temsilcilikte sandık kuruldu. Yurt dışındaki vatandaşlar oylarını 9 Nisan'a kadar verebilecek.

Gurbetçilerimiz yurt dışında 57 ülkede, 120 temsilcilikte oy kullanılacak. Oy verme işlemi ABD'de 1 Nisan, Birleşik Krallık'ta 6 Nisan, KKTC ve Hollanda'da 5 Nisan, İtalya ve Suudi Arabistan'da 7 Nisan, Yunanistan ve Rusya'da 8 Nisan'da başlayacak ve 9 Nisan'a kadar devam edecek. Japonya, Çin ve Güney Afrika'da ise sadece 9 Nisan'da oy verilebilecek.