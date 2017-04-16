Referandum günü silahlar konuştu

HABER: MEHMET KELEŞ
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti. Yabanardı köyünde halk oylaması dolayısıyla sandığın kurulduğu Yabanardı İlkokulu'nda karşılaşan ve akraba oldukları bildirilen iki aile arasında henüz tam olarak netleşmeyen sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Abdülrezzak (68) ve oğlu Şeyhmus (32) Yıldız, okul bahçesinde silahla vurularak yaralandı. Yaralılar, köydeki vatandaşlar tarafından minibüsle hastaneye götürülmek istenilirken minibüse yönelik de silahlı ve taşlı saldırıda bulunuldu. Bu sırada, minibüsteki köylülerden İdris Yıldız da yaralandı.
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti. Yabanardı köyünde halk oylaması dolayısıyla sandığın kurulduğu Yabanardı İlkokulu'nda karşılaşan ve akraba oldukları bildirilen iki aile arasında henüz tam olarak netleşmeyen sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Abdülrezzak (68) ve oğlu Şeyhmus (32) Yıldız, okul bahçesinde silahla vurularak yaralandı. Yaralılar, köydeki vatandaşlar tarafından minibüsle hastaneye götürülmek istenilirken minibüse yönelik de silahlı ve taşlı saldırıda bulunuldu. Bu sırada, minibüsteki köylülerden İdris Yıldız da yaralandı.
Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Abdülrezzak ve Şeyhmus Yıldız müdahaleye rağmen kurtarılamadı. İdris Yıldız da buradaki ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Saldırının ardından başlatılan soruşturma kapsamında M.Y ve T.Y gözaltına alındı. Jandarma tarafından olay yerinde ve saldırı düzenlenen minibüste inceleme yapıldı. Silahlı kavganın arazi anlaşmazlığına bağlı husumetten kaynaklandığı ihtimali üzerinde duruluyor.
Öte yandan silahlı kavga nedeniyle bir süre ara verilen okuldaki oy verme işlemi daha sonra yeniden başlatıldı. Kavganın yaşandığı köye gerginliğin büyümemesi için jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma tarafından, köyün çevresinde ve saldırının meydana geldiği okulun çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.
Başkent'te silahlı çatışma: 2 ölü
Bu arada Başkent'te de iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 2 kişi öldü, 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Silahlı çatışmanın referandum günü gerçekleşmesi akıllara durumun siyasi olabileceği ihtimalini de getirdi. Ankara Valisi Ercan Topaca, olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Ankara Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan da Topaca’ya eşlik etti. Yetkililerden bilgi almasının ardından olay yerindeki vatandaşlarla konuşan Topaca, konuya ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Faillerden 1’inin yakalandığını, 2 kişinin kaçtığını ifade eden Topaca, “2 ölü, 3 de yaralı var. Yaralılardan birinin durumu biraz hassas. Siyasi bir boyutu gözükmüyor. Tamamıyla iki grubun kendi arasındaki parasal bazı ilişkiler, ihale işleriyle bağlantılı olduğunu tahmin ediyoruz” diye konuştu.