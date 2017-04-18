Referandum 'şaibeli' tartışması

Hükümet sistemini değiştiren referandumdan kıl payı evet kararı çıkmasına itirazlar sürüyor. İtirazların temelinin YSK'nın mühürsüz oy pusulalarını ve zarflarını geçerli kabul etmesi yatıyor. Ana muhalefet partisi CHP referandumun iptali istemiyle YSK'ya başvuruda bulundu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, YSK Başkanı Sadi Güven ile görüşerek halk oylamasının iptal dilekçesini verdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger de, "şu anda bize 10 binden fazla okuldan gelen ihlal söz konusu. 57 bin okulun 10 bin 900 tanesinde ihlal yaşanmış. İş artık başka bir boyuta geçti. Bu konular bireysel itirazların ötesinde artık. Halk da bireysel itirazlarını mutlaka yapacaktır, halkın böyle bir hakkı var. Anayasa ve yasalardan kaynaklanan direnme hakkını herkes kullanacaktır" açıklamasında bulundu.

"Bizi Türk yetkililer davet etti"

YSK'nın ziyaretçileri arasında referandumun kısıtlamalar altında yapıldığına dair rapor hazırlayan AGİT heyeti de vardı. Başkan Sadi Güven ile görüşen uluslararası gözlemciler, ellerindeki raporları Yüksek Seçim Kurulu'na ilettiklerini vurguladı.

AGİT gözlemcilerine 'seçimlerin ertelenmesi ihtimali var mıdır? Bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz?' sorusu yöneltildi. AGİT yetkilileri YSK'ya iletilen raporda bununla ilgili bilgilerin olduğunu, 8 hafta sonraki asıl raporda da detayların yer alacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rapora yönelik tepkisi sorulan AGİT üyesi, "Biz buraya Türk yetkililerin daveti üzerine geldik ve görevimizi tamamladık. Bu konuda yorumum yok" dedi.

Referandumu takip eden Avrupa Konseyi/AGİT gözlem heyeti önceki gün düzenledikleri basın toplantısında referandumun Avrupa Konseyi standartlarından uzak olduğunu, YSK'nın mühürsüz pusulalar hakkındaki kararının önemli bir güvenceyi ortadan kaldırdığını açıklamıştı.

TBB'den YSK'ya tepki

Referandum sonuçlarına bir itiraz da Türkiye Barolar Birliği'nden geldi.

TBB'nin İnternet sitesinden yapılan açıklamada, YSK'nın 'mühürsüz oy pusulalarını' kabul etmesi, 'hukuk dışı' olarak değerlendirildi. TBB'nin 13 madde olarak yaptığı açıklamada şu ifadeler dikkat çekti: "Seçimlerin yargı güvencesinde yapılacağına ve bunun sağlanmasından da YSK'nın sorumlu olacağına dair Anayasa'nın 79. maddesinin içi, maalesef bizzat YSK tarafından boşaltılmıştır. Bu durumda halk oylamasının sonucunu, mühürsüz oy pusulası kullanılmasından daha da ağır olarak, YSK'nın söz konusu hukuka aykırı kararı etkilemiştir. YSK'nın yapılan itirazları değerlendirirken, Anayasa madde 79 ile kendisine yüklenen sorumluluğun gereğini yerine getirmesini umuyor ve diliyoruz.”

'Bu halk oylamasının kaybedeni yoktur'

Referandumda şaibe iddialarına AK Parti ve MHP'den ise tepki geldi. "Sandıktan çıkan sonuçla Türkiye kazanmıştır, millet kazanmıştır. Bu halk oylamasının kaybedeni yoktur" diyen Başbakan Binali Yıldırım AK Parti Grup Toplantısında, “Şaibe söylentileri yayarak halk oylaması sonucuna gölge düşürmeye çalışmak beyhudedir, boştur. Millet iradesi özgürce sandığa yansımış ve bu iş bitmiştir. Buna ana muhalefet partisi başta olmak üzere her kesimin saygı duyması gerekmektedir. Milletin sözü üzerine söz söylemek yanlıştır. Evet ve hayırların yakın oranlarda olmasından hareketle vatandaşları ayrıştırmak isteyenlerin oyununa asla gelmeyeceğiz. Büyük bir uyum içerisinde hep birlikte geleceğe yürümekten vazgeçmeyeceğiz. Demokratik olgunluk içerisinde bu oylamanın gerçekleşmesini sağlayan bütün vatandaşlara teşekkür ediyorum. Bu sonuçtan 81.7 ile evet oyu veren Bayburt'da, yüzde 80.41 hayır diyen Tunceli de aynı derecede kazançlı çıkmıştır. Artık bugün yeni bir gün. Bugün kendimizi yenileme zamanı” dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli ise, “Sandık kurullarının, oy pusulalarının arkasını ve oy zarflarını sandık mührüyle mühürlemeden oy verme işlemine başladıkları iddiaları üzerine YSK gereken ve doyurucu açıklamalarını zaten yapmıştır. Bu kapsamda verilen oyların seçmenlerin iradesinin tecellisinden sonra ve seçmenden kaynaklanan bir kusur olmaması nedeniyle geçerli sayılmasına karar verildiği açık ve anlaşılır bir üslupla milletimizle paylaşılmıştır. CHP’nin zorlaması, 16 Nisan’ı sabote etmeye çabalaması müflis ve yenik bir anlayışın tezahürüdür” dedi.

COŞKUN ÇELEKOĞLU